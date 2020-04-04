يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

تحرير:علي الزيني ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ م

يويفا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .

وواصل حديثه، قائلًا: "يمكننا أن نواصل اللعب بالنظام الحالي ذهاب وإياب، أو عبر إقامة مباراة واحدة بين الفريقين المتنافسين على أرض محايدة، ذلك من بين الخيارات التي ندرسها لاستكمال المسابقة إما بداية من دور ربع النهائي أو من دور نصف النهائي . وأختتم: "القرار الخاطئ الوحيد هو تعريض صحة اللاعبين والمشجعين

وواصل حديثه، قائلًا: "يمكننا أن نواصل اللعب بالنظام الحالي ذهاب وإياب، أو عبر إقامة مباراة واحدة بين الفريقين المتنافسين على أرض محايدة، ذلك من بين الخيارات التي ندرسها لاستكمال المسابقة إما بداية من دور ربع النهائي أو من دور نصف النهائي .



وأختتم: "القرار الخاطئ الوحيد هو تعريض صحة اللاعبين والمشجعين والحكام للخطر، أما إذا كانت الأمور آمنة، ولا خطر على صحة أي من أفراد المنظومة، فلا أرى مشكلة في عودة الحياة لكرة القدم".



وتوقفت المسابقات الأوروبية، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضر العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي بشكل عام على مستوى العالم.



