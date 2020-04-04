رياضة

يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

تحرير:علي الزيني ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٣ م
يويفا
يويفا
أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
وواصل حديثه، قائلًا: "يمكننا أن نواصل اللعب بالنظام الحالي ذهاب وإياب، أو عبر إقامة مباراة واحدة بين الفريقين المتنافسين على أرض محايدة، ذلك من بين الخيارات التي ندرسها لاستكمال المسابقة إما بداية من دور ربع النهائي أو من دور نصف النهائي . وأختتم: "القرار الخاطئ الوحيد هو تعريض صحة اللاعبين والمشجعين
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مجدى-عبدالغنى

مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلي يثير الجدل بسبب أحمد فتحي

أثار سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الغضب، بعد تعليقه على قرار رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي، حيث نشر قمصان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع اللاعب معلقًا عليها: إنت عارف اللي جوايا ليك. تصريحات سامي قمصان أثارت الغضب داخل الأهلي، أنها جاءت بعد رفض فتحي تجديد تعاقده مع النادي، وتمسكه بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.
نيمار

تفاصيل رفض برشلونة عودة نيمار في الصيف الماضي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي في عدم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الصيف الماضي، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لسان جيرمان في الصيف الماضي، كان 130 مليون يورو، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبلي، مشيرة إلى أن سان جيرمان أصر على تقاضي 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبلي.
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ليفربول - ليستر سيتي

رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".
جياني- إنفانتينو‎

إنفانتينو عن عودة كرة القدم: حياة الإنسان أهم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيبحث عن حلول لأزمة عقود اللاعبين التي ستنتهي هذا الصيف، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، جاء ذلك في اجتماع عقده من سويسرا بالفيديو كونفرانس مع اتحاد أمريكا الجنوبية. وتحدث رئيس الفيفا، قائلًا: "إن كرة القدم ليست أهم شيء، فالصحة تأتي أولاً وينبغي أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا المرض، وعلينا أن نعمل كفريق، في ظل الوضع الحالي".
هندرسون

هندرسون: الخسارة من ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي

أكد جوردان هندرسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن المدرب الألماني يورجن كلوب أثر على عقلية لاعبي الريدز، منذ قدومه لقيادة الفريق، مشيرًا أن اللحظة الأسوأ في مسيرته هي خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018. وتحدث هندرسون في حواره مع شبكة سكاي سبورت، قائلا:" حصلنا على برامج تدريب خاصة بنا للقيام بها ، مثلما هو الحال خلال موسم العطلات، كذلك لدينا محادثة جماعية، نطرح فيها تحديات مختلفة علينا القيام بها، لذا هناك القليل من المزاح، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن".
ليفربول - أتليتكو مدريد

الاتحاد الأوروبي يعاقب ليفربول ومانشستر سيتي

أكدت صحيفة ليفربول "إيكو"، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أصدر عقوباته ضد بعض أندية أوروبا على خلفية المباريات الأخيرة، لبطولة دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي. وقالت الصحيفة، أنه تم تغريم ليفربول من قبل يويفا بعد هزيمته أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، بقمية مالية قدرها 3،250 يورو (2838 جنيه إسترليني) بسبب إشعال الألعاب النارية، في ملعب آنفيلد خلال المباراة التي أقيمت في الحادي عشر من الشهر الجاري.
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