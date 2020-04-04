630 حالة وفاة بكورونا في «ولاية نيويورك» الأمريكية

تحرير:خالد وربي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٨ م

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، آندرو كومو، ارتفاع عدد الوفيات في الولاية جراء فيروس كورونا المستجد بمقدار 630 حالة جديدة منذ الأمس، إذ قال كومو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم السبت، إن عدد الوفيات ارتفع من «2935 إلى 3565 منذ أمس»، مضيفا: أن «فحوصات أجريت بالأمس لـ23 ألف شخصا، وهو أعلى معدل للفحوصات تنفذه الولاية إلى الآن». وأشار أنه سيوقع أمرا تنفيذيا للسماح لطلبة الطب المقرر تخرجهم خلال الربيع للبدء بممارسة المهنة الآن، مضيفًا: «نيويورك تحتاج إلى المساعدة في هذه الأوقات الاستثنائية»، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن «الصين سهلت التبرع بـ1000 جهاز تنفس ستصل إلى مطار جون إف كينيدي اليوم».وتشهد الولايات المتحدة المعدل الأعلى للإصابات بالفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة الشهر الماضي، حيث تجاوز عدد الإصابات مائتي ألف، والوفيات ما لا يقل عن 1400.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس