وزير الصحة التركي: 500 حالة وفاة بفيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م

كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا، لافتًا أن معظم الإصابات بوباء كورونا سجلت في مدينة إسطنبول، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين في تركيا إلى 23 ألفا و934 وفقا لموقع سكاي نيوز. وفي 10 مارس الماضي، أعلنت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص قالت إنه حمل الإصابة معه من أوروبا.

وكان خبراء قد حذروا من أن تركيا قد تلقى مصير إيطاليا في تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، إذ أشاروا إلى أن معدل الإصابات والوفيات في تركيا حاليا يفوق الفترة ذاتها من بداية تفشي الفيروس في إيطاليا، بؤرة كورونا الرئيسية في أوروبا.



