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وزير الصحة التركي: 500 حالة وفاة بفيروس كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م
كورونا
كورونا
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا، لافتًا أن معظم الإصابات بوباء كورونا سجلت في مدينة إسطنبول، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين في تركيا إلى 23 ألفا و934 وفقا لموقع سكاي نيوز. وفي 10 مارس الماضي، أعلنت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص قالت إنه حمل الإصابة معه من أوروبا.
وكان خبراء قد حذروا من أن تركيا قد تلقى مصير إيطاليا في تفشي فيروس كورونا على نطاق واسع، إذ أشاروا إلى أن معدل الإصابات والوفيات في تركيا حاليا يفوق الفترة ذاتها من بداية تفشي الفيروس في إيطاليا، بؤرة كورونا الرئيسية في أوروبا.

كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
فيروس- كورونا (13)

140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4 وفيات ليصل الإجمالي إلى 29 وفاة، بالإضافة إلى 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا 420 حالة.
طائرة

طيران الخليج تستأنف رحلات الترانزيت عبر مطار البحرين

أعلنت شركة طيران الخليج البحرينية، اليوم السبت، عودة رحلات الترانزيت للركاب عبر مطار البحرين الدولي منوهة بأن دخول البلاد يقتصر على المواطنين والمقيمين في فترة تفشي فيروس كورونا، وجاء إعلان قرار الشركة عبر حسابها على تويتر، والذي قالت فيه: "امتثالا للوائح الجديدة الصادرة عن شؤون الطيران المدني البحرينية، نرحب بالركاب العابرين من خلال مطار البحرين الدولي، لا يزال الوصول إلى البحرين مقصورا على المواطنين والمقيمين"، في سياق متصل، صرح اتحاد النقل الجوي الدولي "إياتا"، أن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة.
فيروس- كورونا (14)

تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إذ ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة: «سجلت مختبراتنا 48 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق توزعت على محافظات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وذي قار وأربيل وكركوك والمثنى والأنبار وبابل»، وأضاف البيان: «لم يتم تسجيل أي وفيات لهذا اليوم»، مبينا أنه تم تسجيل 24 حالة شفاء تام في بغداد والنجف والبصرة وأربيل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
فيروس كورونا

الوزراء: معدل الإصابات بكورونا يدفع لتطبيق المرحلة الثالثة

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، مضيفا أنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، متابعًا: "مش عايزن نوصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف أصابة في الأسبوع المقبل".
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
كورونا

44 وفاة.. و343 مصابا.. ارتفاع ضحايا كورونا في تركيا

قالت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 44 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة جديدة في يوم واحد. وأفادت الوزارة بأنها سجلت 343 إصابة جديدة مؤكدة ليرتفع إجمالي المصابين في تركيا إلى 1872 حالة. وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة: إن أحد المتوفين بكورونا كان مريضا بالانسداد الرئوي المزمن و6 آخرون كانوا مسنين، مضيفا، أنه ورغم تسجيل حالات وفاة بكورونا، إلا أن تركيا يمكنها الحد من تفشي الفيروس إذا اتخذت التدابير الوقائية، وفقا لروسيا اليوم.
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