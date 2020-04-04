3 قرارات من النيابة في تعذيب رضيعة على يد والدتها

٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٦ م

تعذيب طفلة - تعبيرية

أمرت نيابة إمبابة، اليوم السيت، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة تعذيب طفلتها "ساجدة" البالغة من العمر 6 أشهر، وحرق جسدها ووجها بملعقة ساخنة، وحجز الأب 24 ساعة؛ لأخذ عينة دماء منه وإجراء تحليل مخدرات له، كما أمرت بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية لحين انتهاء التحقيقات، وذلك بعد تداول صور لها وبجسدها كدمات وحروق وتورم جراء كسور، على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرها جيرانها فى محاولة للاستغاثة مما تفعله الأم بطفلتها، ما لقى ردود فعل عاجلة، إذ تم التوصل إلى هوية الطفلة "سجدة" وضبط أمها.

استغاثة رحمة انطلقت كالنار فى الهشيم على منصات واقع التواصل الاجتماعى، دون أن تنطق ببنت شفة، فآثار التعذيب والحرق والتورم فى جسدها كانت كافية لتنضح بتلك الشكوى وأكثر، ورصد جهاز الأمن الصور المتداولة للطفلة "سجدة" والضجة التى أثارتها صورها لبشاعة ما تعرضت له، وبتحديد هويتهما ومحل سكنهما بمنطقة شارع المطار

استغاثة رحمة انطلقت كالنار فى الهشيم على منصات واقع التواصل الاجتماعى، دون أن تنطق ببنت شفة، فآثار التعذيب والحرق والتورم فى جسدها كانت كافية لتنضح بتلك الشكوى وأكثر، ورصد جهاز الأمن الصور المتداولة للطفلة "سجدة" والضجة التى أثارتها صورها لبشاعة ما تعرضت له، وبتحديد هويتهما ومحل سكنهما بمنطقة شارع المطار بدائرة قسم إمبابة.



ضبطت القوات الأم لعرضها على النيابة للتحقيق معها، فيما تم عرض الطفلة على مستشفى إمبابة العام لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها، وتقديم تقرير طبي بحالتها الصحية، وتبين إصابتها بمزق في أربطة الركبة اليمنى، وحروق باليد اليسرى.







