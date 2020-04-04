الإسكندرية في 10 أيام الحظر.. المحافظ يلاحق الكورنيش والأسواق

تحرير:محمد مجلي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٨ م

اللواء محمد الشريف

شهدت محافظة الإسكندرية، التزام كبير بحظر التجوال لليوم العاشر على التوالي، حيث التزم المواطنين منازلهم مع حلول السابعة مساءً، فيما باتت المدينة فارغة من المواطنين باستثناء أجهزة الشرطة وقوات الأمن التي انتشرت على كافة الطرق، إذ تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، طريق الكورنيش لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات الحد من التجمعات، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين ولن نسمح بتعريض حياة المواطنين للخطر، من خلال تواجدهم في تجمعات على أي منطقة بالكورنيش.

كما تفقد الشريف، حركة العمل بسوق الميدان بمنطقة المنشية، بحي الجمرك، لمتابعة إلتزام الباعة بترك المسافات اللازمة وأعمال التطهير والتعقيم بالسوق، وكذا تنفيذ الأجهزة التنفيذية تعليمات توسعة السوق وفقا للارشادات الوقائية.وأصدر المحافظ تعليماته إلى رؤساء الأحياء بالتواجد داخل الأسواق والتنبيه عليهم