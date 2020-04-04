رياضة

مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
وأضاف: "لابد من خصخصة الأندية ليكون لها رجل أعمال مسئول عنها وعن النفقات على كافة القطاعات بها.. أين الخطيب مما حدث خلال عملية التفاوض من لجنة الكرة؟". وعن موقف حسام عاشور، قال: "من قال أن الأهلي عندما يعد يفي؟ الظروف هي التي تحكم على الموقف الذي نعيشه، لا يوجد سبب لتنظيم مباراة اعتزال لحسام عاشور،
اقرأ المزيد
الكسندر-شيفيرين - رئيس-الاتحاد الأوروبي (يويفا (2)

يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
فيلر-سامي-قمصان

مدرب الأهلي يثير الجدل بسبب أحمد فتحي

أثار سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الغضب، بعد تعليقه على قرار رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي، حيث نشر قمصان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه مع اللاعب معلقًا عليها: إنت عارف اللي جوايا ليك. تصريحات سامي قمصان أثارت الغضب داخل الأهلي، أنها جاءت بعد رفض فتحي تجديد تعاقده مع النادي، وتمسكه بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري.
نيمار

تفاصيل رفض برشلونة عودة نيمار في الصيف الماضي

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إدارة برشلونة كانت صاحبة القرار النهائي في عدم عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى "كامب نو" في الصيف الماضي، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة لسان جيرمان في الصيف الماضي، كان 130 مليون يورو، بالإضافة إلى إيفان راكيتيتش وجان كلير توديبو وإعارة عثمان ديمبلي، مشيرة إلى أن سان جيرمان أصر على تقاضي 150 مليون يورو، بالإضافة إلى راكيتيتش وتوديبو، وإعارة ديمبلي.
اقرأ المزيد من الأخبار
تركى ال الشيخ

آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، التفاوض مع أحمد فتحي لاعب الأهلي بعد انتهاء مشوار الأخير مع القلعة الحمراء. وكان الإعلامي أحمد شوبير قال إن أمير مرتضى استطلع رأى فتحي في الانتقال للزمالك ولكن الأخير أعتذر. وعلق أمير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للزمالك: "لم أدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتحي من قريب أو من بعيد، لكي يقال أنه أعتذر عن الانضمام للزمالك"، مضيفا: "مع كامل الإحترام لتاريخ فتحي المميز مع الكرة المصرية، إلى أن سياسة الزمالك في التعاقدات هو التفكير في اللاعبين الذين لديهم القدرة على العطاء داخل الملعب".
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

بعد رحيله.. فتحي يكشف حقيقة خلافه مع مجلس الأهلي

أصدر أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بيانًا يكشف فيه كواليس رفض تجديد عقده مع المارد الأحمر، والاستقرار عليه رحيله، إذ جاء نص البيان: «بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجوود خلافات بيني و بين إدارة النادي الأهلي العظيم»، متابعا: «فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحه حول علاقتي بهم أو وجد خلافات معهم، فلا يصح جمله وتفصيلا أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة و غير صحيحه».
محمود وحيد - أحمد فتحي - حسين الشحات

تعرف على كواليس جلسة الخمس ساعات بين الأهلي وفتحي

كشف مصدر داخل الأهلي، عن أسباب استغراق جلسة المفاوضات التي جمعت لجنة التخطيط بالنادي، برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو، مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، واستغرقت نحو خمس ساعات. وخلال الجلسة أصر أحمد فتحي على فتح جميع الملفات، القديمة والحديثة، ومنها ما شهدته الأيام الأخيرة من تعرضه لحملات تشويه وتشكيك، كان بعضها موجهًا له من شخصيات أو وسائل تواصل اجتماعي محسوبة على الأهلي، وأن ذلك أحزنه لكونه لاعبًا ملتزمًا، ويبذل قصارى جهده من أجل خدمة الفريق.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]