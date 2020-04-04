مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٧ م

مجدي عبدالغني

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."

وأضاف: "لابد من خصخصة الأندية ليكون لها رجل أعمال مسئول عنها وعن النفقات على كافة القطاعات بها.. أين الخطيب مما حدث خلال عملية التفاوض من لجنة الكرة؟". وعن موقف حسام عاشور، قال: "من قال أن الأهلي عندما يعد يفي؟ الظروف هي التي تحكم على الموقف الذي نعيشه، لا يوجد سبب لتنظيم مباراة اعتزال لحسام عاشور،