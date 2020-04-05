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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٣ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وأن تكون حركة الرياح ما بين نشطة مثيرة للرمال والأتربة ومعتدلة، فيما يسود السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيفا خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال الليل والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما سيكون حارا بالنهار لطيفا بالليل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب سيناء والرياح ما بين معتدلة إلى نشطة.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر نصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 24 29شبين الكوم 22 28طنطا 22 27دمنهور 21 24الإسكندرية
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القوات المسلحة تعقم ميدان رمسيس ومحطة القطارات

استمرارا لجهود القوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، وشملت أعمال التعقيم والتطهير: ميدان رمسيس، محطة قطارات سكك حديد مصر، مسجد الفتح ومحيطه، شوارع رمسيس وأحمد حلمى وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التي عملت على تطهير واجهات المباني والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح الملامسة للمواطنين.
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قناة السويس تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر»

في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بدعم صندوق "تحيا مصر" حساب "مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتخصيص 5 ملايين أخرى لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمحافظة بورسعيد، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة الفيروس.
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السيسي يوجه بسرعة الكشف على العاملين والمرضى بمعهد الأورام

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.
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الصين: 3 وفيات و30 مصابا بكورونا بينهم 25 وافدا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 25 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و332 وفاة و81 ألفا و848 إصابة حتى نهاية يوم أمس السبت، موضحة أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين، فيما جاءت الإصابات المحلية المسجلة وعددها 5 في مقاطعة قوانغدونغ، و تم تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج.
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طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع الحرارة 8 درجات وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاعا ملحوظا بحرارة الجو يصل إلى 8 درجات عن اليوم الأحد، حيث يُتوقع بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
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الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع الحرارة 8 درجات وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الإثنين ارتفاعا ملحوظا بحرارة الجو يصل إلى 8 درجات عن اليوم الأحد، حيث يُتوقع بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
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الأرصاد: اليوم طقس لطيف.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا.
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