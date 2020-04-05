الصين: 3 وفيات و30 مصابا بكورونا بينهم 25 وافدا

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 25 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و332 وفاة و81 ألفا و848 إصابة حتى نهاية يوم أمس السبت، موضحة أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين، فيما جاءت الإصابات المحلية المسجلة وعددها 5 في مقاطعة قوانغدونغ، و تم تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة، أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 913 حالة، خرج منها 216 مريضا من المستشفيات بعد الشفاء، وما زال 697 شخصا يتلقون العلاج، منهم 18 مريضا في حالة خطيرة.ونوهت اللجنة بأن 213 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 76 ألفا و964 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة