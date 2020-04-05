يوسف الشريف يعود إلى دراما رمضان بـ«النهاية»

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ ص

يوسف الشريف - صورة أرشيفية

يحاول جميع الفنانين المشاركة في الموسم الرمضاني 2020، ولكن مع أزمة الكورونا، أصبحت العديد من المسلسلات مهددة بوقف التصوير أو التأجيل، وكان من بينهم مسلسسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، لأنه لم ينتهي بعد من تصوير جميع المشاهد، فيحاول القائمون على الأعمال، اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، وتتمثل في تجنب التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالنسبة للمسلسلات، التي نجحت في الهروب من الكورونا، كنا من بينهم مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف.

قدم الفنان يوسف الشريف مجموعة من المسلسلات الرائعة في الفترة الماضية، وخاصة في الموسم الرمضاني، فكان أبزرهم « الصياد»، و«القيصر»، وكان آخر مسلسل له في رمضان 2017 «كفر دلهاب»، وحقق نجاحا كبيرا، وسيعود إلينا يوسف الشريف مرة أخرى في رمضان 2020 بـ مسلسل «النهاية»،