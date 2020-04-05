فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

يوسف الشريف يعود إلى دراما رمضان بـ«النهاية»

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٢٩ ص
يوسف الشريف - صورة أرشيفية
يوسف الشريف - صورة أرشيفية
يحاول جميع الفنانين المشاركة في الموسم الرمضاني 2020، ولكن مع أزمة الكورونا، أصبحت العديد من المسلسلات مهددة بوقف التصوير أو التأجيل، وكان من بينهم مسلسسل "شاهد عيان" للنجم حسن الرداد، لأنه لم ينتهي بعد من تصوير جميع المشاهد، فيحاول القائمون على الأعمال، اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، وتتمثل في تجنب التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وبالنسبة للمسلسلات، التي نجحت في الهروب من الكورونا، كنا من بينهم مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف.
قدم الفنان يوسف الشريف مجموعة من المسلسلات الرائعة في الفترة الماضية، وخاصة في الموسم الرمضاني، فكان أبزرهم « الصياد»، و«القيصر»، وكان آخر مسلسل له في رمضان 2017 «كفر دلهاب»، وحقق نجاحا كبيرا، وسيعود إلينا يوسف الشريف مرة أخرى في رمضان 2020 بـ مسلسل «النهاية»،
اقرأ المزيد
احمد-السقا

أحمد السقا يفاجئ الجمهور في رمضان 2020

لا أحد يستطيع إنكار الملل والتوتر والقلق، الذي تعيش فيه البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا يحاول الفنانون دائما نشر البهجة من المنزل، فبعضهم صور مقاطع فيديو من خلال تطبيق "تيك توك"، والبعض الآخر أطلق تحديات جديدة مثل "تحدي الملل"، وآخرون شاركوا في مبادرة الخير، وللوصول إلى كل أسرة عربية، صدر منذ أيام قليلة البرنامج الفكاهي "هزر فزر" للنجمة هنا الزايد، ومن الواضح أن أحمد السقا سيسير على نهجها، بعد أن أعلن يوم الجمعة عن برنامجه الجديد في رمضان.
سعد-الصغير

«ولاد إمبابة».. يهرب من كورونا ويلحق برمضان 2020

نتج عن فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة، وذلك في عدة نواحي الاقتصادية، كما تأثرت دور السينما العالمية والمحلية، الأمر الذي جعل القائمين على إنتاج الأفلام، اتخاذ قرارات تتعلق بتأجيل طرحها، مع وقف الحملات التسويقية، وبالنسبة للتليفزيون المصري، ومسلسلات رمضان 2020، فكان من المتوقع خروج عدد من المسلسلات من المارثون الرمضاني، ولكن نجح عدد من الفنانين في الهروب من كورونا، واقتربوا من إنهاء تصوير الحلقات، وكان من بينهم مسلسل" ولاد إمبابة" للنجم سعد الصغير.
يسرا

هنادي مهنا تروج للبرومو الأول لمسلسل «دهب عيرة»

روجت الفنانة هنادى مهنا للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "دهب عيرة" على حسابها عبر موقع "انستجرام" والمقرر عرضه في رمصان المقبل على قناة دبي. "دهب عيرة" يشهد عودة الفنانة يسرا بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تنغمس في شغلها وتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي الذي يتحول إلى مدمن مخدرات، وتتوالى الأحداث، وتقدم هنادي مهنا شخصية فتاة تدعى "سارة"، ويشارك في "دهب عيرة" حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
اقرأ المزيد من الأخبار
سعد-الصغير

«ولاد إمبابة».. يهرب من كورونا ويلحق برمضان 2020

نتج عن فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة، وذلك في عدة نواحي الاقتصادية، كما تأثرت دور السينما العالمية والمحلية، الأمر الذي جعل القائمين على إنتاج الأفلام، اتخاذ قرارات تتعلق بتأجيل طرحها، مع وقف الحملات التسويقية، وبالنسبة للتليفزيون المصري، ومسلسلات رمضان 2020، فكان من المتوقع خروج عدد من المسلسلات من المارثون الرمضاني، ولكن نجح عدد من الفنانين في الهروب من كورونا، واقتربوا من إنهاء تصوير الحلقات، وكان من بينهم مسلسل" ولاد إمبابة" للنجم سعد الصغير.
محمود-البزاوى-مسلسل-اهو-ده-اللى-صار

محمود البزاوي يقترب من موسم رمضان بـ«فرصة تانية»

يحاول الفنانون اللحاق بالموسم الرمضاني، فالجميع أصبح مهدد الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما جعل عدد من المسلسلات تتوقف عن التصوير لفترة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك الابتعاد عن التجمعات، فعلى سبيل المثال قرر طاقم العمل إيقاف مسلسل "دهب عيرة" لمدة 10 أيام، وأيضا مسلسل "100 قرش"، أما مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان"، فهو مهدد بالخروج من الموسم الرمضاني، من ناحية أخرى يقترب الفنان محمود البزواي، من أنهاء تصوير مسلسل "فرصة ثانية"، قريبا.
غادة-عبد-الرازق-04

عودة الكبار.. البطولة النسائية «تحتكر» دراما رمضان

تتصدر البطولة النسائية دراما رمضان 2020، ويجري العمل على قدم وساق من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني، ويشهد رمضان هذا العام عودة الفنانات الكبار نادية الجندي، ونبيلة عبيد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات، وبعد غياب العام الماضي تعود يسرا، ونيللي كريم وهيفاء وهبي، وبعد غياب عامين تعود زينة، وغادة عادل، وتطل مني زكي على جمهورها بعد غياب 4 سنوات عن دراما رمضان، فيما حرصت بعض النجمات على التواجد على الخريطة الرمضانية مثل العام الماضي أبرزهم دينا الشربيني، وغادة عبد الرازق، وياسمين عبد العزيز، ومي عز الدين.
يسرا

لهزيمة الكورونا.. يسرا: افرحوا بالنعم وقربوا لبعض

تتميز الفنانة يسرا بروح الدعابة دائما، وستجد ذلك واضحا، من خلال اللقاءات التليفزيونية، كما أنها تتمتع بتلقائية غير مسبوقة، ويصفها البعض بـ"الدبلوماسية"، وتحاول نشر الأمل والتحدث بإيجابية، لذا قررت تشجيع محبينها على البقاء بالمنزل، من خلال نشر مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وليست هي الأولى من قامت بذلك، بل سبقها أحمد حلمي، كما أطلقت هند صبري مبادرة "تحدي الملل"، أما الفنان حسام داغر، فقرر تقديم روشتة صحية، لقضاء فترة الحجر المنزلي.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]