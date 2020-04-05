أحمد السقا يفاجئ الجمهور في رمضان 2020

تحرير:إسراء سليمان ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٤ ص

أحمد السقا - صورة أرشيفية

لا أحد يستطيع إنكار الملل والتوتر والقلق، الذي تعيش فيه البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، لذا يحاول الفنانون دائما نشر البهجة من المنزل، فبعضهم صور مقاطع فيديو من خلال تطبيق "تيك توك"، والبعض الآخر أطلق تحديات جديدة مثل "تحدي الملل"، وآخرون شاركوا في مبادرة الخير، وللوصول إلى كل أسرة عربية، صدر منذ أيام قليلة البرنامج الفكاهي "هزر فزر" للنجمة هنا الزايد، ومن الواضح أن أحمد السقا سيسير على نهجها، بعد أن أعلن يوم الجمعة عن برنامجه الجديد في رمضان.

منذ تفشي فيروس كورونا، حاول الفنانون تشجيع الجمهور على البقاء في المنزل بشتى الطرق، وكان آخرهم الفنان تامر حسني، الذي نشر مقطع فيديو، عبر حسابه الشخص على موقع التواصل "انستجرام"، لتوضيح أهمية البقاء بالمنزل، أما الفنان أحمد السقا، نشر مقطع، يلقي فيه خواطر شعرية، لمواجهة الكورونا، وكانت إحداهما بعنوان