البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يهوى 1.4%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 523.7 مليار جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 9314.2 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 994.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 1017.9 نقطة.