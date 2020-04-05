سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يهوى 1.4%

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٤ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 523.7 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل عند مستوى 9314.2 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل عند مستوى 994.3 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 1017.9 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تستقر.. وعيار 21 يسجل 698 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1620 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
رانيا- المشاط

وزيرة التعاون: استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل

أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية، وهي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

المشروعات الصغيرة.. أهم مستهدفات خطة الاستثمار 2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020 - 2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في الخطة تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات.
فودافون (2)

STC السعودية ترجئ مفاوضات شراء فودافون مصر بسبب قرض

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات قرض يزيد على ملياري دولار، لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالاستحواذ مازالت مستمرة، ومن المرجح استئناف شركة الاتصالات السعودية مفاوضات الحصول على القرض في المستقبل القريب. ونوهت إلى ان المحادثات بدأت قبل انتشار الفيروس بسرعة وإغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى إن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.
اقرأ المزيد من الأخبار
بورصة (1)

البورصة تصعد بمستهل التعاملات.. وتربح 3 مليارات جنيه

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 532 مليار جنيه، وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 9569.9 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 992.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 1029.3 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على أداء متباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4 مليارات جنيه، ليصل الى مستوى 533.9 مليار جنيه، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 1.5% في خلال أول 10 دقايق فقط من بداية الجلسة، ليصل إلى مستوى 9608.7 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 983.3 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1036.3 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تربح 19.6 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.9% ليغلق عند مستوى 9750.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 869.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 969.8 نقطة.
بورصة (1)

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 603 مليار جنيه، في مقابل نحو 598.328 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.68%. وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]