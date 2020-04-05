السيسي يوجه بسرعة الكشف على العاملين والمرضى بمعهد الأورام

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

وقال راضي إن ذلك يأتي فى إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس، مضيفا أن السيسي أكد على أولوية سلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا.