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المشروعات الصغيرة.. أهم مستهدفات خطة الاستثمار 2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات في خطة العام المالي المقبل 2020 - 2021
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020 - 2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في الخطة تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات.
وأكدت السعيد أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدر كبير من الفرص والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة. وحول المستهدفات التنموية لقطاع الصناعة في الخطة، أكدت أن أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق
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أسعار الذهب تستقر.. وعيار 21 يسجل 698 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1620 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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وزيرة التعاون: استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل

أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية، وهي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
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البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يهوى 1.4%

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 523.7 مليار جنيه.
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STC السعودية ترجئ مفاوضات شراء فودافون مصر بسبب قرض

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات قرض يزيد على ملياري دولار، لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالاستحواذ مازالت مستمرة، ومن المرجح استئناف شركة الاتصالات السعودية مفاوضات الحصول على القرض في المستقبل القريب. ونوهت إلى ان المحادثات بدأت قبل انتشار الفيروس بسرعة وإغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى إن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.
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فيروس- كورونا (4)

القومي للإدارة يدعم التعلم عن بعد في أزمة «كورونا»

قالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للإدارة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- إن المعهد بصدد إطلاق مبادرة "التعلم عن بعد" لتقديم برامجه التدريبية من خلال شبكة الإنترنت، وذلك بشكل تجريبي بداية من هذا الأسبوع، بهدف تنمية قدرات العاملين وغير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة البرامج التدريبية السارية.

التخطيط: تنفيذ 156 مشروعا باستثمارات 28.7 مليار جنيه

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 في كل القطاعات، حيث أعلنت الوزارة عن الملخص التنفيذي لتقرير حصاد قطاع الطاقة والمشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 2019 - 2020، وذلك في إطار العمل على توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة. وقالت الوزيرة هالة السعيد، أن الإعلان عن حصاد مرحلة البناء فى القطاعات المختلفة يأتي في ضوء الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

تنفيذ 19 مشروعا صحيا بـ624 مليون جنيه في 9 محافظات

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن تقارير حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020، وذلك في قطاع الصحة، يأتي هذا في إطار الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة ومخرجات تلك المشروعات. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة.

تنفيذ 85 مشروعا بـ1.5 مليار جنيه في 17 محافظة

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي الجاري 2019 - 2020 حيث نشرت الوزارة الملخص التنفيذي للحصاد فيما يخص قطاع الموارد المائية والري. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85 مشروعا بالكامل، بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة، في 17 محافظة تتضمن: القاهرة، الجيزة، البحيرة، أسوان، أسيوط، الإسكندرية، الإسماعيلية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، شمال سيناء، كفر الشيخ.
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