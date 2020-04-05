المشروعات الصغيرة.. أهم مستهدفات خطة الاستثمار 2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات في خطة العام المالي المقبل 2020 - 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020 - 2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في الخطة تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات.

وأكدت السعيد أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدر كبير من الفرص والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة. وحول المستهدفات التنموية لقطاع الصناعة في الخطة، أكدت أن أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق