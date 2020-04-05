المشروعات الصغيرة.. أهم مستهدفات خطة الاستثمار 2021
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات في خطة العام المالي المقبل 2020 - 2021
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020 - 2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في الخطة تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات.
وأكدت السعيد أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدر كبير من الفرص والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.
وحول المستهدفات التنموية لقطاع الصناعة في الخطة، أكدت أن أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق
وأكدت السعيد أن الأزمة الحالية تفرض علينا عددا من التحديات لكنها تسهم في الوقت ذاته في تقديم قدر كبير من الفرص والتي تتمثل أبرزها في توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.
وحول المستهدفات التنموية لقطاع الصناعة في الخطة، أكدت أن أهم الملفات في قطاع الصناعة تتمثل في تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص حيث من المستهدف أن تبلغ عدد الرخص المصدرة في إطار قانون تبسيط اجراءات التراخيص الصناعية 15 ألف رخصة في خطة العام المالي 2020 - 2021 مقارنة بـ8 آلاف في خطة العام 2018 - 2019، مضيفة أن متوسط عدد فرص العمل المباشرة التي من المستهدف توفيرها بالمجمعات يبلغ 5 آلاف و332 فرصة في 2020 - 2021.
وتابعت وزيرة التخطيط الحديث حول أهم ملفات قطاع الصناعة والتي تتضمن كذلك تطوير منظومة التدريب الصناعي، موضحة أنه من المستهدف أن يبلغ عدد الطلاب المستفيدين من التدريب الصناعي 36.5 ألف متدرب في العام المالي 2020_ 2021 وذلك مقارنة بـ34 ألف متدرب في 2018 - 2019.
ولفتت الوزيرة إلى ملفات تحسين جودة وتنافسية القطاع الصناعي، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصناعية، تعزيز القدرات التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها من أبرز ملفات قطاع الصناعة التي يتم التركيز عليها والعمل علي تحقيق مستهدفات جيدة بها للعام المالي المقبل.
وحول المستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخطة، أشارت إلى أنه من المستهدف تحقيق 300 ألف مشروع ممول في 2020 - 2021 إضافة إلى 410 آلاف فرصة عمل يتم توفيرها متابعه أنه من المستهدف أن يصل حجم تمويل المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في العام المقبل إلى 6.4 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن المجمعات الصناعية الـ13 التي سيتم ترفيق المناطق الصناعية بها تتضمن عرب العوامر بمحافظة أسيوط، مرغم بمحافظة الاسكندرية، البغدادي بمحافظة الأقصر، كفر الدوار بمحافظة البحيرة، المحلة بمحافظة الغربية، الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، المطاهرة بمحافظة المنيا، بياض العرب بمحافظة بني سويف، غرب جرجا بمحافظة سوهاج، جنينة وشباك بمحافظة أسوان.