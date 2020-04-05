قناة السويس تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر»

تحرير:محمد مصباح ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بدعم صندوق "تحيا مصر" حساب "مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتخصيص 5 ملايين أخرى لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمحافظة بورسعيد، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة الفيروس.

وأكد ربيع حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتلبية متطلبات أهالي مدن القناة بتقديم حزمة من الخدمات المختلفة وخلق آليات خدمية جديدة، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات والقيادات التنفيذية بمحافظات القناة.من ناحية أخرى، وفي إطار الدور المجتمعي للهيئة، يتواصل عمل قوافل الخير بمدن القناة