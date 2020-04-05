سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قناة السويس تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر»

تحرير:محمد مصباح ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٤ م
قناة السويس - صورة أرشيفية
قناة السويس - صورة أرشيفية
في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بدعم صندوق "تحيا مصر" حساب "مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتخصيص 5 ملايين أخرى لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمحافظة بورسعيد، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة الفيروس.
وأكد ربيع حرص الهيئة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتلبية متطلبات أهالي مدن القناة بتقديم حزمة من الخدمات المختلفة وخلق آليات خدمية جديدة، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات والقيادات التنفيذية بمحافظات القناة.من ناحية أخرى، وفي إطار الدور المجتمعي للهيئة، يتواصل عمل قوافل الخير بمدن القناة
اقرأ المزيد
القوات- المسلحة- المصرية (1)

القوات المسلحة تعقم ميدان رمسيس ومحطة القطارات

استمرارا لجهود القوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، وشملت أعمال التعقيم والتطهير: ميدان رمسيس، محطة قطارات سكك حديد مصر، مسجد الفتح ومحيطه، شوارع رمسيس وأحمد حلمى وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التي عملت على تطهير واجهات المباني والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح الملامسة للمواطنين.
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (15)

السيسي يوجه بسرعة الكشف على العاملين والمرضى بمعهد الأورام

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.
فيروس كورونا

الصين: 3 وفيات و30 مصابا بكورونا بينهم 25 وافدا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 25 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و332 وفاة و81 ألفا و848 إصابة حتى نهاية يوم أمس السبت، موضحة أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين، فيما جاءت الإصابات المحلية المسجلة وعددها 5 في مقاطعة قوانغدونغ، و تم تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وأن تكون حركة الرياح ما بين نشطة مثيرة للرمال والأتربة ومعتدلة، فيما يسود السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيفا خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال الليل والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما سيكون حارا بالنهار لطيفا بالليل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب سيناء والرياح ما بين معتدلة إلى نشطة.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيروس كورونا

قناة السويس توزع منتجات غذائية على المعزولين في «أبو ربيع»

سادت حالة من الهدوء في شوارع قرية أبو ربيع التابعة لمنطقة السبع آبار بمحافظة الاسماعيلية في ثاني أيام الحظر الذي أصدرته وزارة الصحة، أمس الجمعة، بعد إصابة زوجين من القرية، وتم عزل ما يقرب من 200 شخص يمثلون نحو 50 منزلًا داخل القرية من المخالطين للحالتين عن طريق غلق الكوبري الرئيسي المؤدي إليها وأحد الطرق الخلفية، ونشرت قوات الشرطة أفرادها لمنع دخول أو خروج أي شخص.
3

بعد عزلها.. التبرع بمواد غذائية لقرية «أبو ربيع» في الإسماعيلية

تبرع مجموعة من الشباب بكمية من المواد الغذائية إلى أهالي قرية أبوربيع التابعة لمنطقة المنايف بمحافظة الإسماعيلية، التي تم عزلها صباح اليوم ووضعها تحت الحجر الصحي بعد اكتشاف حالتين لرجل وزوجتة مصابين بفيروس كورونا المستجد، في إطار المشاركة الفعالة المجتمعية الخاصة بمشاركة الشباب في الفاعليات المهمة. وتم البدء في إجراءات عزل منطقة «أبوربيع» بقرية المنايف التابعة لمركز أبوصوير بعد تأكد إصابة حالتين من أبناء القرية، وشمل العزل 51 منزلًا داخل العزبة، وصدرت تنبيهات بعدم الخروج من المنزل نهائيا مع تطبيق العزل المنزلي لمدة 14 يوما.
3

بسبب كورونا.. عزل قرية بالكامل في الإسماعيلية 14 يومًا (صور)

على بعد ما يقرب من 10 كيلو متر من قلب مدينة الإسماعيلية، تقع قرية أبو ربيع التي تم وضعتها الأجهزة المعنية تحت الحصار والحجر الصحي بالكامل، بعد تحويل أحد أفرادها وزوجته إل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بطريق "الإساعيلية – بورسعيد"، وذلك بإجراء التحاليل لوجته وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم تحويل الزوج أمس بعد ثبوت إصابته أيضًا بالفيروس.
صندوق-النقد-الدولى

صندوق النقد يتوقع تراجع صادرات مصر وإيرادات قناة السويس بسبب كورونا

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي والحكومة المصرية ينفذان تدابير لاحتواء الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، إذ أطلق الصندوق أداة لتتبع سياسات الدول الأعضاء به لمواجهة الفيروس، وتضم الأداة نبذة عن عدد الإصابات في كل دولة وإجراءات الحكومة ورؤية الصندوق لتأثير الفيروس على اقتصاد البلد، موضحا: "من المرجح أن يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري نتيجة لتراجع نشاط السفر والسياحة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات رأس المال الخارجة وتباطؤ الأعمال الداخلية نتيجة لجلوس المواطنين في البيت".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]