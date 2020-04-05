وزيرة التعاون: استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي - صورة أرشيفية

أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية، وهي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.

جاء ذلك ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وشارك