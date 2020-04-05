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وزيرة التعاون: استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي - صورة أرشيفية
رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي - صورة أرشيفية
أعلنت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، استراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تحدد أطر التعاون المستقبلي بين مصر وشركائها في التنمية مبنية على 3 محاور رئيسية، وهي: المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقيق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، مؤكدة حرص وزارة التعاون الدولى من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليا ودوليا.
جاء ذلك ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس جمع أكثر من 100 من رؤساء وممثلي المنظمات التنموية الدولية والإقليمية في مصر لمناقشة التمويلات المتاحة وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المستقبل وبحث تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وشارك
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اسعار-الذهب-دهب (4)

أسعار الذهب تستقر.. وعيار 21 يسجل 698 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، في السوق المحلي، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1620 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

المشروعات الصغيرة.. أهم مستهدفات خطة الاستثمار 2021

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا حول مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2020 - 2021 فيما يخص قطاع الصناعة والمستهدفات التنموية لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أهم المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة في الخطة تتضمن إتاحة 5 مليارات جنيه لتمويل ترفيق المناطق الصناعية لـ13 مجمعا صناعيا بعدد من المحافظات.
بورصة (2)

البورصة تهبط بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يهوى 1.4%

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 523.7 مليار جنيه.
فودافون (2)

STC السعودية ترجئ مفاوضات شراء فودافون مصر بسبب قرض

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات السعودية STC أرجأت محادثات قرض يزيد على ملياري دولار، لتمويل الاستحواذ على حصة مجموعة فودافون العالمية في فودافون مصر البالغة 55% بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأشارت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالاستحواذ مازالت مستمرة، ومن المرجح استئناف شركة الاتصالات السعودية مفاوضات الحصول على القرض في المستقبل القريب. ونوهت إلى ان المحادثات بدأت قبل انتشار الفيروس بسرعة وإغلاق مجموعة واسعة من الاقتصادات العالمية، مشيرين إلى إن الشركة تدرس أيضًا خيارات تمويل أخرى.
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فيروس- كورونا (3)

«الثقافة» تعلق جميع الأنشطة والفعاليات خوفا من تفشي كورونا

قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
مصطفى-مدبولي

بسبب كورونا.. الحكومة تعلق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار. كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي ياسم وزارة الصحة، قد قال أمس الأحد، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي ثبتت إيجابيها في المعامل المركزية ارتفع إلى 55 حالة.
بورصة (2)

البورصة تواصل نزيف الخسائر وتفقد 33 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسات اليوم، الإثنين، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 594 مليار جنيه، في مقابل نحو 627 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الأحد. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 7.32%، ليصل إلى مستوى 10913 نقطة، كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5%، ليصل إلى مستوى 1083.55 نقطة.
انخفاض-أسعار النفط

النفط يسجل أكبر خسارة له منذ حرب الخليج بسبب كورونا

انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة بلغت 31% خلال تعاملات اليوم، الإثنين، مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، وذلك نتيجة انهيار اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج، من أجل مجابهة ضعف الطلب العالمي على النفط الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتداعيات ذلك السلبية على اقتصاد الصين التي تعد أكبر مستورد للخام، بحسب وكالة بلومبرج. وسجلت عقود شهر مايو تراجعا بنحو 30 % ليصل إلى سعر 31.02 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1991، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 34% ليصل إلى 27.34 دولار للبرميل.
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