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القوات المسلحة تعقم ميدان رمسيس ومحطة القطارات

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
القوات المسلحة - صورة أرشيفية
القوات المسلحة - صورة أرشيفية
استمرارا لجهود القوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، وشملت أعمال التعقيم والتطهير: ميدان رمسيس، محطة قطارات سكك حديد مصر، مسجد الفتح ومحيطه، شوارع رمسيس وأحمد حلمى وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التي عملت على تطهير واجهات المباني والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح الملامسة للمواطنين.
وحرصت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة على تطويع معداتها ومركباتها بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن الحيوية بالمواد الكيميائية ذات المعايير العالمية.ونُفذت أعمال التعقيم والتطهير بأحدث الوسائل والمعدات في أثناء توقيتات حظر التجوال
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قناة السويس تتبرع بـ5 ملايين جنيه لـ«تحيا مصر»

في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس، والمشاركة الفعالة في جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، بدعم صندوق "تحيا مصر" حساب "مواجهة الكوارث والأزمات" بمبلغ 5 ملايين جنيه، وتخصيص 5 ملايين أخرى لدعم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمحافظة بورسعيد، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود على مستوى المؤسسات والأفراد لمساندة جهود الدولة في مكافحة الفيروس.
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السيسي يوجه بسرعة الكشف على العاملين والمرضى بمعهد الأورام

صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.
فيروس كورونا

الصين: 3 وفيات و30 مصابا بكورونا بينهم 25 وافدا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و30 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بينها 25 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3 آلاف و332 وفاة و81 ألفا و848 إصابة حتى نهاية يوم أمس السبت، موضحة أن جميع الوفيات كانت في مقاطعة هوبي الأكثر تضررا بالفيروس وسط الصين، فيما جاءت الإصابات المحلية المسجلة وعددها 5 في مقاطعة قوانغدونغ، و تم تسجيل 11 حالة جديدة مشتبه فيها وجميعها من الحالات الوافدة من الخارج.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وأن تكون حركة الرياح ما بين نشطة مثيرة للرمال والأتربة ومعتدلة، فيما يسود السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح تكون نشطة، وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا لطيفا خلال ساعات النهار ومائلا للبرودة خلال الليل والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، فيما سيكون حارا بالنهار لطيفا بالليل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى شمال وجنوب سيناء والرياح ما بين معتدلة إلى نشطة.
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تعقيم الأزهر والكاتدرائية: القوات المسلحة تواصل مكافحة كورونا

انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدني، وفي إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.
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السيسي: تحية إعزاز وتقدير لشعب مصر على معاونته للحكومة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في إطار متابعتي لإجراءات الحكومة الوقائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنني أتقدم بتحية إعزاز و تقدير لشعب مصر العظيم على التزامه ومعاونته للحكومة واستجابته لكافة الإجراءات، وخاصة خلال فترة حظر التحركات وحرصه التام على العبور من هذه الأزمة». وأضاف السيسي: «أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أجهزة الدولة المختلفة، القوات المسلحة، الشرطة المدنية، وجميع القائمين على منظومة الرعاية الصحية الشاملة لجهودهم المخلصة في كل الاتجاهات بما يحقق أمن وأمان مصر وشعبها العظيم».
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السيسي: سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية «فيسبوك»: «في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من الإجراءات الوقاية الإحترازية من فيروس كورونا، أتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصا على سلامة وأمان مصر والمصريين». وأكد السيسي: «نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارا وشبابا، وأيضا جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر».
جامعة-القاهرة

القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة لمواجهة «كورونا»

وصلت القوات المسلحة مهامها في معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري. حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.
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