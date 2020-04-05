القوات المسلحة تعقم ميدان رمسيس ومحطة القطارات

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

القوات المسلحة - صورة أرشيفية

استمرارا لجهود القوات المسلحة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاستباقية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائي للميادين والأماكن الحيوية، وشملت أعمال التعقيم والتطهير: ميدان رمسيس، محطة قطارات سكك حديد مصر، مسجد الفتح ومحيطه، شوارع رمسيس وأحمد حلمى وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التي عملت على تطهير واجهات المباني والأرصفة، وأطقم التطهير المحمولة التي عملت على تطهير كافة الأسطح الملامسة للمواطنين.

وحرصت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة على تطويع معداتها ومركباتها بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن الحيوية بالمواد الكيميائية ذات المعايير العالمية.ونُفذت أعمال التعقيم والتطهير بأحدث الوسائل والمعدات في أثناء توقيتات حظر التجوال

وحرصت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة على تطويع معداتها ومركباتها بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن الحيوية بالمواد الكيميائية ذات المعايير العالمية.



ونُفذت أعمال التعقيم والتطهير بأحدث الوسائل والمعدات في أثناء توقيتات حظر التجوال لضمان عدم تعطل حركة المرور وكذا خلوها من المواطنين المترددين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير.



وعكست أعمال التعقيم والتطهير مدى كفاءة عناصر القوات المسلحة فى تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بروح معنوية عالية، وقدرتهم على استخدام أحدث المعدات والوسائل وتطويعها طبقا للمهمة المكلفين بها.



