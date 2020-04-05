رياضة

إيفونا: اشتاق للأهلي واعتز بهدفي في الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٦ م
ماليك ايفونا - صورة أرشيفية
ماليك ايفونا - صورة أرشيفية
أعرب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن اشتياقه للفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي، مشيرا إلى أن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي، وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، حيث كان يرغب في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا.
واعتبر إيفونا أن اللعب في أوروبا واكتساب الخبرات وراء انضمامه للدوري البرتغالي. وعن انتقاله للأهلي، قال: "عندما تلقيت اتصالات من الأهلي، لم أكن أعلم أي شيء عن الفريق، وبعدما شاهدت فيديوهات عن الأهلي وإنجازاته قلت لنفسي، هذا الفريق الكبير يسعى لضمي أنا؟". وتابع إيفونا: "أصبت بدهشة عندما وجدت آلاف الجماهير
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