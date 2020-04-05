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بأيدٍ مصرية.. إنتاج أول جهاز تنفس صناعي بمكونات محلية

الجهاز صممه فريق بحثي من كليتي الطب والهندسة جامعة طنطا ويرأس الفريق الدكتور محمد زكي عميد كلية الهندسة.. يتم التحكم في الجهاز من خلال نظام مدمج للتكيف الدقيق للتدفق والضغط
٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٤٦ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، نجاح فريق بحثي في الجامعة في تصنيع أول جهاز مصري للتنفس الصناعي من مكونات محلية، لدعم المستشفيات الجامعية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحًا أن الجامعة وضعت خطة لتصنيع الجهاز محليًّا لمواجهة الفيروس الذي يسبب التهابات في الجهاز التنفسي تؤثر على الرئتين، حيث يعاني المصابون من ضيق التنفس الشديد، وقد يسبب الفيروس تلف الرئتين، ما يؤدي لتسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين.
وتابع سبع: إن السوائل تتجمع في الأكياس الهوائية للرئتين أو الحويصلات الهوائية فتعيق نقل الأكسجين من الهواء إلى الدم وتجعل من الصعب على الرئتين أداء وظيفتهما. وقال إن جهاز التنفس الصناعي، الذي أنتجه فريق بحثي يضم 8 من علماء الجامعة من كليتي الطب والهندسة، ويرأسه الدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة، يعد
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نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

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الطائفة الإنجيلية تعلق كافة الأنشطة لمواجهة كورونا

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نائب يطالب بتحديد مناهج الفصل الدراسي الثاني والامتحانات

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