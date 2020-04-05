جنوب السودان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "المريضة التي تبلغ من العمر 29 عاما وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير الماضي، وتتلقى العلاج في حجر صحي".

وكشف الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية تجاوزت 8 آلاف حالة. ويضم الاتحاد الإفريقي 55 دولة، حيث تم تسجيل حالات الإصابة بنحو 51 دولة معظمها في شمال إفريقيا وأقلها سجل في شرق إفريقيا.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "جائحة"،