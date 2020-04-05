سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

جنوب السودان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٠ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن نائب رئيس جنوب السودان ريك مشار، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "المريضة التي تبلغ من العمر 29 عاما وصلت إلى البلاد قادمة من إثيوبيا يوم 28 فبراير الماضي، وتتلقى العلاج في حجر صحي".
وكشف الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية تجاوزت 8 آلاف حالة. ويضم الاتحاد الإفريقي 55 دولة، حيث تم تسجيل حالات الإصابة بنحو 51 دولة معظمها في شمال إفريقيا وأقلها سجل في شرق إفريقيا.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا "جائحة"،
اقرأ المزيد
العالم يحارب كورونا

بريطانيا: 619 حالة وفاة بكورونا وعدد المصابين 47806

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 5903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 47806 إصابات في عموم المملكة المتحدة.
كورونا

تجاوزت إيطاليا.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسبانيا إلى 130 ألفًا

أعلنت إسبانيا عن زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليتجاوز العدد إيطاليا لتظل بؤرة انتشار الفيروس في أوروبا، بحسب "د ب أ". وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة إلى 124736 من 117710 قبل يوم، بحسب بيانات وزارة الصحة التي نقلتها وكالة أنباء بلومبرج. وظلت حالات الإصابة في إيطاليا ثابتة عند 119827. وفيما قد يعتبر بارقة أمل، تراجعت الوفيات الجديدة لليوم الثاني، حيث جرى تسجيل 809 وفيات إضافية على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11744.
??كورونا في الكويت

400 إبرة صغيرة.. علاج جديد لفيروس كورونا المستجد

كشف باحثون في دراسة حديثة عن لقاح محتمل ضد الفيروس التاجي على شكل رقعة صغيرة بحجم الإصبع، توضع على الجلد. وأوضحت "أندريا غامبوتو"، أستاذة الجراحة المساعدة بجامعة "بيتسبيرغ" الألمانية، أن فيروسي "سارس" الذي ظهر بعام 2003، و"Mers" الذي ظهر عام 2014، يرتبطان بشكل كبير بفيروس كورونا المستجد "Sars-CoV-2"، من خلال بروتين يدعى سبايك "Spike"، وهو مهم للغاية لخلق مناعة ضد الفيروس التاجي، ما ساعد في وضع أسس اللقاح التجريبي بناء على الأوبئة السابقة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
فيروس- كورونا (8)

15 % من قطط ووهان الصينية مصابة بفيروس كورونا

أكد علماء وبياطرة صينيون، أن 15% من القطط، التي أُجريت لها اختبارات في مدينة ووهان، البؤرة الأولى لفيروس كورونا، تبين أنها حاملة لهذا لفيروس. ووفق "العربية.نت" فقد قام العلماء في معهد ووهان للفيروسات، وجامعة هواتشونغ للعلوم الزراعية، بإجراء اختبارات على عينات من الدم، أخذت من 102 قطة، بعد تفشي فيروس (كورونا)، وعينات أخرى من 39 قطة قبل تفشي الفيروس، وتوصلوا إلى أن القطط لم تكن حاملة للفيروس قبل تفشيه، لكن 15 قطة من أصل 102 قطة، أخذت منها عينات بعد تفشي الفيروس، تبين أنها مصابة به.
اقرأ المزيد من الأخبار
في-اول-رحلة-بحرية لها-عبور-اكبر-سفينة حاويات-بالعالم-قناة-السويس (1)

قناة السويس: إجراءات خاصة بعد الإبلاغ عن سفينة بها 65 مصاب كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد، من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
وزير-الأوقاف-يلقي-خطبة-الجمعة-من-مسجد-ناصر (9)

صلوا في رحالكم.. غلق جميع المساجد والزوايا والمصليات

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، بيانا تقول فيه: "بناءً على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات".
كورونا 2

الكويت: إبعاد 31 وافدا عربيا بسبب تدخينهم الشيشة

أحالت الأجهزة الأمنية الكويتية 31 وافدا عربيا إلى سجن الإبعاد، تمهيدا لإبعادهم خارج البلاد، بسبب تدخينهم (الشيشة) في مقهى بمنطقة الفروانية، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الكويتي باغلاق كافة المقاهي. وتحفظت الأجهزة الأمنية الكويتية، على هويات الوافدين الـ31، ووضع أسمائهم على قوائم غير المصرح لهم بالدخول إلى الكويت مجددا، بالإضافة إلى إغلاق المقهى وإحالة مالكه إلى المحاكمة. وكان مجلس الوزراء الكويتي، أصدر قرارا الأسبوع الماضي، بإغلاق كافة المقاهي والمطاعم، وحظر كافة التجمعات في الأماكن العامة والخاصة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة: 209 آلاف إصابة و8 آلاف وفاة بسبب كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم 209 آلاف ووفاة أكثر من 8.7 آلاف شخص. ووفقا لبيانات المنظمة ليوم الجمعة، في الـ 24 ساعة الأخيرة، تم الكشف عن 16 ألفا و556 إصابة جديدة، من بينهم فقط 85 حالة على الأراضي الصينية، وبهذا ترتفع المحصلة النهائية للحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 209 آلاف و839 حالة على مستوى العالم، فيما توفي 828 شخص حول العالم بسبب الإصابة بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات منذ انتشار الوباء إلى 8 آلاف و778 شخصا.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]