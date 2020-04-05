الإفراج عن سيارات بـ5 مليارات جنيه من جمارك الإسكندرية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

جمارك السيارات - صورة أرشيفية

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 12 ألفا و157 سيارة ركوب ملاكي مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، خلال مارس، بـ3 مليارات و330 مليونا و387 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 178 مليونا و607 آلاف جنيه، وضريبة القيمة المضافة المحصلة 633 مليونا و313 ألف جنيه، ورسم التنمية المحصل 140 مليونا و190 ألف جنيه، بإجمالي رسوم وضرائب محصلة حوالي 937 مليونا و658 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و664 مليونا و52 ألف جنيه.

وقال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات، إنه تم الإفراج عن 1691 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 844 مليونا و564 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية عنها 68 مليونا و903 آلاف جنيه، وضريبة القيمة المضافة 127 مليونا و894 ألف جنيهـ بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة حوالى 196 مليونا و797

وقال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات، إنه تم الإفراج عن 1691

سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 844 مليونا و564 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية عنها 68 مليونا و903 آلاف جنيه، وضريبة القيمة المضافة 127 مليونا و894 ألف جنيهـ بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة حوالى 196 مليونا و797 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 74 مليونا و634 ألف جنيه.



وتابع عبد العزيز، في تصريح له، اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن 874 رسالة قطع

غيار سيارات خلال شهر مارس بـ99 مليونا و463 ألفا جنيه، فيما بلغت الضرائب

والرسوم الجمركية المحصلة عنها 23 مليونا و438 ألف جنيه، وضريبة القيمة

المضافة 89 مليونا و499 ألف جنيه، بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة عنها 112

مليونا و937 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب

اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 21 مليونا و496 ألف جنيه.



وأوضح أنه يكون بذلك إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج

عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر مارس الماضي 5 مليارات و174 مليون جنيه،

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية

والغرامات المحصلة مليار و344 مليونا و387 ألف جنيه، فيما يبلغ إجمالى

الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية

والشراكة التركية وإتفاقية أغادير حوالى مليار و760 مليونا و182 ألف جنيه.



