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الإفراج عن سيارات بـ5 مليارات جنيه من جمارك الإسكندرية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
جمارك السيارات - صورة أرشيفية
جمارك السيارات - صورة أرشيفية
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 12 ألفا و157 سيارة ركوب ملاكي مناشئ وموديلات وسعات مختلفة، خلال مارس، بـ3 مليارات و330 مليونا و387 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 178 مليونا و607 آلاف جنيه، وضريبة القيمة المضافة المحصلة 633 مليونا و313 ألف جنيه، ورسم التنمية المحصل 140 مليونا و190 ألف جنيه، بإجمالي رسوم وضرائب محصلة حوالي 937 مليونا و658 ألف جنيه، بينما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير مليار و664 مليونا و52 ألف جنيه.
وقال أشرف عبد العزيز مدير عام جمارك السيارات، إنه تم الإفراج عن 1691 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 844 مليونا و564 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية عنها 68 مليونا و903 آلاف جنيه، وضريبة القيمة المضافة 127 مليونا و894 ألف جنيهـ بإجمالي ضرائب ورسوم محصلة حوالى 196 مليونا و797
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معاشات

إجراءات احترازية قوية لحماية كبار السن أثناء صرف المعاشات من مكاتب البريد

تابع اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتظام سير أول أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع عبده علوان، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ ووفقًا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
طارق -فايد-رئيس -بنك -القاهرة

بنك القاهرة يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا

أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد، غلقه منطقة كاملة بمقره الرئيسي بمدينة نصر، والتزام كل العاملين به بالعزل الوقائي، عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك القاهرة لمواجهة انتشار وباء الكورونا المستجد.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 520.9 مليار جنيه، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.
الضريبة-العقارية

الضرائب تطالب الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيسددون المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقًا للمنشور الذي تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط، وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات؛ لأنه لن يتم قبولها، وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الإلكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحًا أن المصلحة قد أصدرت منشورًا عامًّا، يتضمن قبول جميع المتحصلات الضريبية نقدا أو بشيكات.
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تحية لرجال الضرائب والجمارك لتوفيرهم احتياجات مصر

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحية تقدير واعتزاز لرجال مصالح الضرائب المصرية والعقارية والجمارك، والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية المختلفة خاصة المستشفيات والمرافق الحيوية، الذين يعكفون، على أداء مهامهم الوظيفية بكل جدية وإخلاص للمساعدة في تدبير احتياجات مصر، ليضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن، معلنين اصطفافهم إلى جوار أشقائهم من أبطال مصر الذين يخوضون معركة حقيقية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لا يستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون؛ ليسهموا بفاعلية فى مسيرة العمل الوطني خلال هذه الظروف الاستثنائية؛ إعلاءً لمصلحة الوطن.

المالية: تخصيص 70 مليون جنيه تعويضات لمتضرري السيول

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، انه فى إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية، فقد تمت إتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لوزارة التضامن؛ لصرف التعويضات اللازمة للأهالى المضارين من موجة الطقس السيئة الأخيرة الذين تهدمت منازلهم؛ بما يخفف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة 25 مليون جنيه لوزارة التضامن أيضًا لصرف تعويضات وإعانات لأهالي سيناء.
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إلزام الجمارك باتباع إجراءات الوقاية ضد كورونا

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرا حول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تشهدها المنافذ الجمركية في إطار خطة الدولة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فى ضوء الوضع الوبائي الدولي المتغير للفيروس، وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية. وأكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك تنسيقا كاملا بين مصلحة الجمارك ومختلف الجهات المعنية بالدولة، لضمان التعامل الوقائي والاحترازي الأمثل وفق المعايير الدولية، وتم التشديد على ضرورة عرض جميع الرسائل الواردة من الدول المتأثرة بفيروس كورونا المستجد، على إدارة الحجر الصحي بالموانى.
جمارك-السيارت

5.2 مليار جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بالجمارك

أكد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال فبراير الماضي، وهو الشهر الرابع عشر لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5.2 مليار جنيه، تم تحصيل 1.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم عنها. جاء ذلك فى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 13 ألفًا و193 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها نحو 3 مليارات و302 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، وتم تحصيل نحو 938 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.
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