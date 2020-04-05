عاطل يقتحم 4 كمائن ويصيب ضابط و3 شرطيين بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٤ م

حبس - صورة أرشيفية

اقتحم عاطل 4 كمائن أمنية في أثناء فترة حظر التجوال، بسيارة مسروقة في محاولة للهرب وتسبب في إصابة 4 أفراد من الشرطة بينهم ضابط و3 أفراد من القوات وذلك بالكيلو 57 بدائرة قسم شرطة برج العرب، بغرب محافظة الإسكندرية. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة ضابط و3 شرطيين أثناء تصادف وجودهم في الكمين، إلا أن القوات تمكنت من ملاحقته وضبطه بدائرة قسم شرطة برج العرب.

بإجراء التحقيقات اللازمة الخاصة بالواقعة، تبين أن المتهم سرق سيارة ملاكي في أثناء تواجده بأحد مناطق وسط المدينة وخلال سيره شاهد كمينا منصوبا في أثناء فترة حظر التجوال بدائرة قسم شرطة العطارين وسط المدينة، فاقتحمه.وتوجهت القوات لملاحقة المتهم وتصادف عبوره على كمين أمني آخر بمنطقة الورديان بدائرة قسم

بإجراء التحقيقات اللازمة الخاصة بالواقعة، تبين أن المتهم سرق سيارة ملاكي في أثناء تواجده بأحد مناطق وسط المدينة وخلال سيره شاهد كمينا منصوبا في أثناء فترة حظر التجوال بدائرة قسم شرطة العطارين وسط المدينة، فاقتحمه.



وتوجهت القوات لملاحقة المتهم وتصادف عبوره على كمين أمني آخر بمنطقة الورديان بدائرة قسم شرطة مينا البصل، غرب المدينة فاقتحمه ولاذ بالفرار بالسيارة.



وعقب تمكن المتهم من الهرب من الكمين الثاني أكملت القوات مطاردته واصطدم بوجود كمين أمني ثالث بمنطقة الدخيلة غرب المدينة فاقتحم الكمين ولاذ بالفرار هربا، وتوجه إلى منطقة الكيلو 21 واقتحام الكمين الأمني الخاص بالمنطقة، وقصد طريق برج العرب غرب المدينة وتم إلقاء القبض عليه بالكيلو 57 بالطريق الساحلي بدائرة قسم شرطة برج العرب.



تسبب الحادث في إصابة ضابط شرطة و3 أفراد أمن، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة خشية ضبطه متلبسا بالسيارة المسروقة، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة والتي قررت حبسه 4 أيام.



