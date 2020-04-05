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السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون حول أزمة «كورونا»

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتناول الاتصال التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الإفريقية، بناءً على ما تم مناقشته، أول من أمس الجمعة، في القمة الإفريقية المصغرة التي شارك فيها ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال، عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه
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طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة وشبورة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
مجلس-النواب (1)

نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
ميناء-الاسكندرية-ارشيفية

تعقيم وتطهير 39 سفينة بضائع في ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا على مدار الـ24 ساعة دون توقف، حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء وأعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية وحركة البضائع ومراقبة الساحات والنظام الإلكتروني وتأمين الأفراد والمنشآت، وبلغ عدد السفن العاملة بالميناء 39 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وسافرت 17 سفينة ووجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة وبالمخطاف الداخلي 8 سفن، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الـ24 ساعة الماضية 38 ألف طن، أهمها البصل والبطاطس.
الرئيس-السيسى

السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة، في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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اجتماع-مجلس-الوزراء

تعرف على خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الماضي، وأكدت السعيد خلال الاجتماع على اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية، موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة، وتابعت أن مصر تضع مبدأ الإنسانية على رأس أولوياتها في ظل تلك الإجراءات الاحترازية المتخذة وفي السيناريوهات اللاحقة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: لدينا رصيد سلع يكفي أكثر من 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر، موضحًا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن الأسبوع المقبل هاما جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية في مواجهة فيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
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