السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون حول أزمة «كورونا»

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - صورة أرشيفية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتناول الاتصال التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الإفريقية، بناءً على ما تم مناقشته، أول من أمس الجمعة، في القمة الإفريقية المصغرة التي شارك فيها ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال، عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه

وتناول الاتصال التباحث حول سبل التعاون المشترك إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد، سواء على المستوى الثنائي أو على مستوى القارة الإفريقية، بناءً على ما تم مناقشته، أول من أمس الجمعة، في القمة الإفريقية المصغرة التي شارك فيها ماكرون لدعم قدرات القارة في هذا المجال، عن طريق تفعيل دور الشركاء الدوليين تجاه الدول الإفريقية في أزمة مكافحة انتشار الفيروس.



كما تناول الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها متابعة تطورات القضية الليبية.





