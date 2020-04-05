الضرائب تطالب الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م

مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيسددون المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقًا للمنشور الذي تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط، وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات؛ لأنه لن يتم قبولها، وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الإلكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحًا أن المصلحة قد أصدرت منشورًا عامًّا، يتضمن قبول جميع المتحصلات الضريبية نقدا أو بشيكات.

وناشد عبد القادر الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا على موقع المصلحة أسوة بالأشخاص الاعتبارية، حرصا على سلامتهم، وتخفيفا للزحام داخل المأموريات بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا أيضا، باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة، فيزا، ماستر