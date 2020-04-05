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الضرائب تطالب الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٠ م
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيسددون المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقًا للمنشور الذي تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط، وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات؛ لأنه لن يتم قبولها، وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الإلكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحًا أن المصلحة قد أصدرت منشورًا عامًّا، يتضمن قبول جميع المتحصلات الضريبية نقدا أو بشيكات.
وناشد عبد القادر الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا على موقع المصلحة أسوة بالأشخاص الاعتبارية، حرصا على سلامتهم، وتخفيفا للزحام داخل المأموريات بالإضافة إلى إمكانية سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي إلكترونيا أيضا، باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة، فيزا، ماستر
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إجراءات احترازية قوية لحماية كبار السن أثناء صرف المعاشات من مكاتب البريد

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بنك القاهرة يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا

أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد، غلقه منطقة كاملة بمقره الرئيسي بمدينة نصر، والتزام كل العاملين به بالعزل الوقائي، عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك القاهرة لمواجهة انتشار وباء الكورونا المستجد.
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اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 520.9 مليار جنيه، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.

البنك الأهلي: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، إنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها وزارة القوى العاملة لتخفيف الآثار التي لحقت بهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، داعيا المواطنين لضرورة توخي أساليب السلامة من خلال عدم التزاحم على فروع البنك.
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الضرائب تعلن مواعيد استقبال الممولين أثناء الحظر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، على استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء في أثناء مدة فرض حظر التجوال. وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، لافتة إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.
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مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 16 أبريل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 16 أبريل المقبل، حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 9 أبريل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 أبريل المقبل.

الضرائب: إلغاء رسوم الإقرارات الإلكترونية للأفراد

قالت مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وافق على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط، هذا العام، تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام. وأضافت المصلحة، أن هذا القرار يأتي في ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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