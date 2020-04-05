الأزمة تشتعل بين رابطة البريميرليج ونجوم الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

دي بروين

اشتعلت الأزمة بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونجوم الدوري، بعد رفض اللاعبين الموافقة على تخفيض رواتبهم بنسبة 30 %، بهدف مساعدة الأندية ماديًّا وسط أزمة كورونا، وتوقع رؤساء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يوافق اللاعبون على طلب تخفيض الرواتب بنسبة 30 %، والذي تقدمت به الأندية قبل أيام، إلا أن الطلب قوبل برفض مفاجئ، وأعلن ثلاثة من نجوم البريميرليج، وهم البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، والإنجليزيين تروي ديني (واتفورد)، ومارك نوبل (ويست هام)، عن رفضهم للاقتراح، كممثلين عن رابطة اللاعبين الإنجليزية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".

وجاءت رسالة لاعبي البريميرليج كالتالي: "نود لو نقدم التضحية المادية لقطاع الصحة الوطني عوضًا عن مساعدة ملاك الأندية الأغنياء". وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن تخفيض الرواتب بنسبة 30%، على مدى 12 شهرًا، سيؤدي لخسارة الحكومة لـ200 مليون جنيه إسترليني، من الضرائب التي كان سيقدمها اللاعبون. وقالت الرابطة