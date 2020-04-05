رياضة

الأزمة تشتعل بين رابطة البريميرليج ونجوم الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م
دي بروين
دي بروين
اشتعلت الأزمة بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونجوم الدوري، بعد رفض اللاعبين الموافقة على تخفيض رواتبهم بنسبة 30 %، بهدف مساعدة الأندية ماديًّا وسط أزمة كورونا، وتوقع رؤساء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يوافق اللاعبون على طلب تخفيض الرواتب بنسبة 30 %، والذي تقدمت به الأندية قبل أيام، إلا أن الطلب قوبل برفض مفاجئ، وأعلن ثلاثة من نجوم البريميرليج، وهم البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، والإنجليزيين تروي ديني (واتفورد)، ومارك نوبل (ويست هام)، عن رفضهم للاقتراح، كممثلين عن رابطة اللاعبين الإنجليزية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
وجاءت رسالة لاعبي البريميرليج كالتالي: "نود لو نقدم التضحية المادية لقطاع الصحة الوطني عوضًا عن مساعدة ملاك الأندية الأغنياء". وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن تخفيض الرواتب بنسبة 30%، على مدى 12 شهرًا، سيؤدي لخسارة الحكومة لـ200 مليون جنيه إسترليني، من الضرائب التي كان سيقدمها اللاعبون. وقالت الرابطة
اقرأ المزيد
علي جبر-وايفونا‎ (2)

إيفونا: اشتاق للأهلي واعتز بهدفي في الزمالك

أعرب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن اشتياقه للفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي، مشيرا إلى أن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي، وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، حيث كان يرغب في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا.
مجدى-عبدالغنى

مجدي عبدالغني يفتح النار على لجنة التخطيط بالأهلي

يرى مجدي عبدالغني، لاعب الأهلي وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الراتب السنوي الذي عرضه مسئولي القلعة الحمراء، على أحمد فتحي كان سيفسد الكرة، جاء ذلك في تصريحاته عبر قناة "تن" الفضائية، قائلًا: "الراتب الذي عرضه الأهلي على أحمد فتحي يمكن أن يفسد الكرة في مصر، فكيف تدفع 12 مليون جنيه من أجل تجديد عقد لاعب عمره 34 عامًا؟" وواصل حديثه، قائلًا: "لا يعنيني ما سيدفعه بيراميدز من أجل التعاقد مع أحمد فتحي، فهذا نادي خاص والمالك يدفع المال من جيبه وهو المسئول عنه إنما الوضع في الأهلي مختلف، لأنه يتم تمويله من الجمعية العمومية."
الكسندر-شيفيرين - رئيس-الاتحاد الأوروبي (يويفا (2)

يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
اقرأ المزيد من الأخبار
دي بروين‎

دي بروين يتحدث عن تأثير الكورونا في إنجلترا

قال كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أن موسم الدوري الإنجليزي، يجب أن ينتهي مبكرًا حتى يجنب إحداث أزمات في تقويم الموسم المقبل. وتحدث دي بروين في حوار لصحيفة "Het Laatste Nieuws " البلجيكية قائلا: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كنا سنلعب مرة أخرى، ففي إنجلترا يريدون الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ قرار". وأضاف دي بروين عن أزمة التوقف وتأثيرها على اللاعبين، قائلا:" كلاعب إذا لم تفعل شيئًا لمدة ستة أسابيع، فعادة ما تحتاج إلى فترة إعداد لمدة 3 أو 4 أسابيع، لكن إذا عدنا للعب على الفور، فسيدخل الجميع في غرفة العلاج بعد مباراتين بسبب الإصابات".
مايكل أرتيتا

تقارير طبية تكشف تعافي مدرب أرسنال من فيروس كورونا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكشفت شبكة "بي إن سبورتس" في نبأ عاجل عبر قنواتها الإخبارية، أن "أرتيتا" أعلن تعافيه من فيروس كورونا الذي أصيب به قبل قرار تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المدرب الإسباني لفريق أرسنال علّق على إصابته بفيروس كورونا، وعزله عن باقي الفريق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشكركم جميعا على كلماتكم ودعمكم لي أشعر بأنني أفضل الآن، نحن نواجه تحديا كبيرا غير مسبوق، صحة الجميع هي الأهم الآن".
مانشستر سيتي - ليفربول (2)

رسميًا.. تأجيل الدوري الإنجليزي حتى 30 أبريل

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، اليوم الخميس، استمرار تعليق بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" حتى 30 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في أنحاء العالم . وعقدت أندية الدوري الإنجليزي، اجتماعًا طارئًا، اليوم الخميس، مع رابطة (الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لمناقشة الخطط المتاحة لاستكمال الموسم الحالي في ظل تفشي فيروس كورونا وأسفر الاجتماع عن استمرار تعليق كافة المباريات المحلية في البريميرليج في جميع البطولات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
ليستر سيتي

ليستر سيتي يقسو على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا كبيرًا على نظيره أستون فيلا، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب "ووكر"، من مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع الثعالب رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن فريق مانشستر سيتي، الذي يحتل الثاني، في المقابل تجمد رصيد أستون عند 25 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق أربع نقاط عن نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]