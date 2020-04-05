الأزمة تشتعل بين رابطة البريميرليج ونجوم الدوري
تحرير:أحمد سعيد
٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م
دي بروين
اشتعلت الأزمة بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونجوم الدوري، بعد رفض اللاعبين الموافقة على تخفيض رواتبهم بنسبة 30 %، بهدف مساعدة الأندية ماديًّا وسط أزمة كورونا، وتوقع رؤساء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يوافق اللاعبون على طلب تخفيض الرواتب بنسبة 30 %، والذي تقدمت به الأندية قبل أيام، إلا أن الطلب قوبل برفض مفاجئ، وأعلن ثلاثة من نجوم البريميرليج، وهم البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، والإنجليزيين تروي ديني (واتفورد)، ومارك نوبل (ويست هام)، عن رفضهم للاقتراح، كممثلين عن رابطة اللاعبين الإنجليزية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
وجاءت رسالة لاعبي البريميرليج كالتالي: "نود لو نقدم التضحية المادية لقطاع الصحة الوطني عوضًا عن مساعدة ملاك الأندية الأغنياء".
وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن تخفيض الرواتب بنسبة 30%، على مدى 12 شهرًا، سيؤدي لخسارة الحكومة لـ200 مليون جنيه إسترليني، من الضرائب التي كان سيقدمها اللاعبون.
وقالت الرابطة
وجاءت رسالة لاعبي البريميرليج كالتالي: "نود لو نقدم التضحية المادية لقطاع الصحة الوطني عوضًا عن مساعدة ملاك الأندية الأغنياء".
وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن تخفيض الرواتب بنسبة 30%، على مدى 12 شهرًا، سيؤدي لخسارة الحكومة لـ200 مليون جنيه إسترليني، من الضرائب التي كان سيقدمها اللاعبون.
وقالت الرابطة في بيان: "ماذا سيعني هذا التخفيض على الحكومة البريطانية وعلى ميزانية القطاع الطبي؟ هل أخذت رابطة الدوري هذه النقطة بعين الاعتبار عندما قدمت طلب تخفيض الرواتب؟".
وأشارت الرابطة إلى أن عدم استكمال الدوري الإنجليزي سيؤدي لخسارة الأندية لأكثر من مليار جنيه إسترليني، من حقوق البث التليفزيوني وعقود الرعاية.
وجاء رفض اللاعبين ليخلق أزمة غير متوقعة، بين الأندية واللاعبين، والتي تأتي في وقت حرج مع تفاقم أزمة كورونا في بريطانيا.