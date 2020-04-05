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البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٨ م
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 520.9 مليار جنيه، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.

وبلغ حجم التداول بالبورصة، اليوم، نحو 133.8 مليون ورقة مالية بقيمة 343 جنيه، عبر تنفيذ 16.1 ألف عملية لـ161 شركة، وسجلت مشتريات المصريين بالبورصة نحو 801 مليون جنيه، فيما سجلت مبيعات العرب والأجانب نحو 9.7 مليون جنيه و791.2 مليون جنيه على التوالي.

معاشات

إجراءات احترازية قوية لحماية كبار السن أثناء صرف المعاشات من مكاتب البريد

تابع اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتظام سير أول أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع عبده علوان، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ ووفقًا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
طارق -فايد-رئيس -بنك -القاهرة

بنك القاهرة يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا

أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد، غلقه منطقة كاملة بمقره الرئيسي بمدينة نصر، والتزام كل العاملين به بالعزل الوقائي، عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك القاهرة لمواجهة انتشار وباء الكورونا المستجد.
الضريبة-العقارية

الضرائب تطالب الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيسددون المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقًا للمنشور الذي تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط، وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات؛ لأنه لن يتم قبولها، وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الإلكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحًا أن المصلحة قد أصدرت منشورًا عامًّا، يتضمن قبول جميع المتحصلات الضريبية نقدا أو بشيكات.

البنك الأهلي: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، إنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها وزارة القوى العاملة لتخفيف الآثار التي لحقت بهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، داعيا المواطنين لضرورة توخي أساليب السلامة من خلال عدم التزاحم على فروع البنك.
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خسائر-البورصة

البورصة تواصل التراجع.. وتخسر 10 مليارات جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 483.2 مليار جنيه.

البورصة تخسر 18.8 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على تراجع جماعي لكل المؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 18.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 493.630 مليار جنيه، في مقابل نحو 512.470 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.84% ليغلق عند مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.37% ليغلق عند مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.08% ليغلق عند مستوى 9812 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تستهل جلسات اليوم بخسائر 6.4 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تراجع جماعي للمؤشرات ليفقد رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 6.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 505.985 مليار جنيه، وسط توجه بيعي المستثمرين العرب والأجانب، وبضغط تراجع الأساق العالمية في ظل التخوفات الراهنة من تفشي فيروس كورونا. وأصدرت الحكومة، أمس الثلاثاء، قرارا بإعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماما وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يهبط 9%

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 39.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 560.164 مليار جنيه، في مقابل نحو 599.776 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة كبيرة تجاوزت نحو 9.3% ليغلق عند مستوي 10148.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 0.55% مغلقاً عند مستوى 587 نقطة.
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