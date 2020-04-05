سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بنك القاهرة يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة - صورة أرشيفية
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة - صورة أرشيفية
أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد، غلقه منطقة كاملة بمقره الرئيسي بمدينة نصر، والتزام كل العاملين به بالعزل الوقائي، عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك القاهرة لمواجهة انتشار وباء الكورونا المستجد.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه يتم حاليًّا تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، كما يتم توقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.

معاشات

إجراءات احترازية قوية لحماية كبار السن أثناء صرف المعاشات من مكاتب البريد

تابع اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتظام سير أول أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع عبده علوان، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ ووفقًا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
خسائر-البورصة

البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي للمؤشرات، مدفوعا بعمليات بيع المستثمرين الأجانب والعرب، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 520.9 مليار جنيه، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقط.
الضريبة-العقارية

الضرائب تطالب الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين والذين سيسددون المستحقات الضريبية نقداً أو بشيكات ورقية وفقًا للمنشور الذي تم إصداره من المصلحة، سيتم هذا السداد نقدا أو بشيكات بمقر الوحدات التنفيذية بالمصلحة (مأموريات) فقط، وعدم الذهاب للبنوك لسداد أية مستحقات نقدية أو بشيكات؛ لأنه لن يتم قبولها، وبالتالي يكون السداد إما عن طريق السداد الإلكتروني (أون لاين) أو عن طريق السداد بالمأموريات الضريبية فقط، موضحًا أن المصلحة قد أصدرت منشورًا عامًّا، يتضمن قبول جميع المتحصلات الضريبية نقدا أو بشيكات.

البنك الأهلي: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

قال البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد، إنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها وزارة القوى العاملة لتخفيف الآثار التي لحقت بهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، داعيا المواطنين لضرورة توخي أساليب السلامة من خلال عدم التزاحم على فروع البنك.
اقرأ المزيد من الأخبار

توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يصدر قواعد جديدة لعمليات السحب والإيداع

قال البنك المركزي، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة، مضيفا أنه دعما لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
مكاينة-صراف-الى ATM

تعرف على خدمة الـATM المتنقلة للحد من انتشار كورونا

أطلق البنك الأهلي المصري خدمة سيارات الصراف الآلي المتنقلة «ATM» الخاصة به بعدد من أماكن تجمعات العملاء التي يزداد ترددهم عليها بهدف تقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصراف الآلي الثابتة. وقال البنك في بيان له، اليوم السبت، إن القرار جاء للتيسير على عملاء البنك وتخفيف مشقة التوجه إلى الماكينات الثابتة طلبا للخدمة، من أجل توفير الخدمات التي من شأنها التيسير عليهم، موضحًا أن فرق عمل البنك المنوط بها تقوم على متابعة وتشغيل تلك السيارات، والتأكد من تغذيتها بالأموال بشكل مستمر حتى تفي باحتياجات العملاء على مدار اليوم.
البنك-المركزي

تعليمات جديدة من البنك المركزي لمواجهة كورونا

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك، فيما يخص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بشأن مواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا، ورفع الحدود القصوى لاستخددام الدفع الإلكترونى للحد من انتشار كورونا فى مصر. وشملت التعليمات أنه فيما يخص خدمات الدفع باستخدام المحمول فتسري كل قواعد وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي في نوفمبر 2016، وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]