بنك القاهرة يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م

طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة - صورة أرشيفية

أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد، غلقه منطقة كاملة بمقره الرئيسي بمدينة نصر، والتزام كل العاملين به بالعزل الوقائي، عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك القاهرة لمواجهة انتشار وباء الكورونا المستجد.