بنك القاهرة يعلن إصابة موظف بفيروس كورونا
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة - صورة أرشيفية
أعلن بنك القاهرة، اليوم الأحد، غلقه منطقة كاملة بمقره الرئيسي بمدينة نصر، والتزام كل العاملين به بالعزل الوقائي، عقب اكتشاف إحدى الحالات الإيجابية لموظف مصاب بفيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك القاهرة لمواجهة انتشار وباء الكورونا المستجد.
وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إنه يتم حاليًّا تنفيذ عمليات التعقيم الكامل للمقر الرئيسي بمختلف المكاتب والإدارات، كما يتم توقيع الكشف الطبي على جميع العاملين المخالطين للحالة الإيجابية، وسحب عينات لهم مع التوصية بالعزل المنزلي.