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تعقيم وتطهير 39 سفينة بضائع في ميناء الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٩ م
ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية
ميناء الإسكندرية - صورة أرشيفية
قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا على مدار الـ24 ساعة دون توقف، حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء وأعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية وحركة البضائع ومراقبة الساحات والنظام الإلكتروني وتأمين الأفراد والمنشآت، وبلغ عدد السفن العاملة بالميناء 39 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وسافرت 17 سفينة ووجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة وبالمخطاف الداخلي 8 سفن، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الـ24 ساعة الماضية 38 ألف طن، أهمها البصل والبطاطس.
وأضاف الغندور، في بيان له، اليوم الأحد، أنه بلغ إجمالي البضائع الواردة 85 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية، وعدد الحاويات الصادر 506 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 856 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 7201 شاحنة عامة من وإلى الميناء. ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، كل الجهات المعنية
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