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نائب يطالب الحكومة بصرف بدل مخاطر مهنة للمهندسين

تحرير:محمد محمود ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٣ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال النائب محمد عبد الغني، إنه منذ بداية أزمة انتشار وباء كورونا المستجد، وكل النداءات بتقليل التعاملات والتجمعات والتزام المنازل والحد من العمالة هي الشغل الشاغل والعيون معلقة على مراقبة معدلات انتشار المرض وعدد المتوفين، مضيفا أنه على الرغم من الإجراءات العالمية بالتزام تطبيق سياسات التباعد الاجتماعي والحد من النزول من المنازل، فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والمرافق والمجمتعات العمرانية الجميع بقرار عودة العمل بكامل طاقته في قطاع التشييد والبناء، ما يشمل مئات الآلاف من المهندسين وملايين العمال، ووضعهم في مقدمة الصفوف.
وأوضح عبد الغني، أننا قمنا بتوجيه التحية للأطقم الطبية من أطباء وممرضين ومهندسين فنيين وإداريين وشددنا على أياديهم، واليوم نشد على أيدي المهندسين ونحييهم، فهم من يقودون حركة التشييد ويديرون الماكينات في آلاف المصانع، ويشيدون المستشفيات، وبإمكانهم تطوير أجهزة طبية كأجهزة التنفس الصناعي اللازمة في الوقت
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الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة وشبورة على أغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
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تعقيم وتطهير 39 سفينة بضائع في ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا على مدار الـ24 ساعة دون توقف، حيث تستمر حركة العمل الطبيعية بمركز عمليات الميناء وأعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية وحركة البضائع ومراقبة الساحات والنظام الإلكتروني وتأمين الأفراد والمنشآت، وبلغ عدد السفن العاملة بالميناء 39 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وسافرت 17 سفينة ووجد بالمخطاف الخارجي 26 سفينة وبالمخطاف الداخلي 8 سفن، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الـ24 ساعة الماضية 38 ألف طن، أهمها البصل والبطاطس.
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السيسي يتفقد تجهيزات القوات المسلحة لمكافحة كورونا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض نماذج التجهيزات والمعدات المطورة من قبل القوات المسلحة، في إطار دعمها للقطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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السيسي يتلقى اتصالا من ماكرون حول أزمة «كورونا»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا، من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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نائب يطلق مبادرة لمراجعة امتحانات الثانوية أون لاين

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عن تدشين مبادرة لمراجعات امتحانات الثانوية العامة "أون لاين" في جميع المواد، لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل، في ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا لخطة التعليم عن بعد، والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موضحا أن المبادرة تأتي تحت رعاية محافظ مطروح، ومدير التعليم لعام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

نائب يطالب رفع بدل عدوى الأطباء: جنود في الأزمة

طالب النائب محمد العقاد، بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 2000 جنيه، إذ أن الأزمة الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنهم جند من جنود الوطن، ومن أبناء مصر الأوفياء الذين يقفون خلف القيادة ومؤسسات الدولة فى الدفاع عنها والتصدي لكل مخاطر تحاك بالدولة المصرية، موضحا أن الأطباء يمثلون الحصن المنيع فى أزمة كورونا، وشهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تضحيات عظيمة لهم، ففي الوقت الذى تطالب منظمة الصحة العالمية من جميع المواطنين البقاء فى منازلهم خوفا من تفشى المرض يبقى الأطباء هم الجنود الحقيقيين لهذه الأزمة، يواجهون الموت بصدور عارية وقلوب قوية.
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طلب إحاطة لتقديم أحدث الأفلام على القناة الأولى

تقدمت النائبة مي البطران، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وأسامة هيكل وزير الدولة للاعلام، بشأن استغلال الطفرة والتطوير الذي حدث في القناة الأولى المصرية، والمساهمة في تحقيق الترفيه للمواطنين من خلال التعاقد على عرض أحدث الأفلام المصرية والعالمية، خاصة في ظل قرار رئيس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بتعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
مجلس-النواب (3)

بيان عاجل لتوفير أدوات التعقيم لغير القادرين مجانا

تقدم النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19، وارتباطا بخطة الدولة والحكومة في زيادة التوعية وتوفير أدوات النظافة لجميع المواطنين ومراقبة الأسواق، موضحا أن هناك قرى ومناطق نائية وأسرا غير قادرة تحتاج إلى مزيد من الالتفات إليها والعمل على توفير تلك المطهرات والمنظفات والصابون وأدوات التعقيم من كحول وكلور وكمامات وجوانتيات وغيرها من الأشياء المتطلبة في تلك الفترة بصورة مجانية.
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