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الأرصاد: غدا انخفاض في الحرارة وشبورة على أغلب الأنحاء

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٦ م
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح نشطة تؤدى لاضطراب في الملاحة البحرية،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة، ويشهد
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الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
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الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع الحرارة 8 درجات وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا الإثنين ارتفاعا ملحوظا بحرارة الجو يصل إلى 8 درجات عن اليوم الأحد، حيث يُتوقع بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
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الأرصاد: اليوم طقس لطيف.. وشبورة بأغلب الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى طقسا لطيفا نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحري أيضا طقسا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا.
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