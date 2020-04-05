90 دقيقة على الحظر.. خريطة الكثافات بالقاهرة والجيزة

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م

زحام مروري - أرشيفية

نحو 90 دقيقة تفصل المواطنين عن موعد تطبيق حظر التحرك الذي يبدأ في تمام السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، لمجابهة تداعيات انتشار فيروس "كورونا". وسجلت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برسائة اللواء محمود متولي، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة تزامنًا مع موعد خروج العاملين بشركات القطاع الخاص، ورغبة الجميع في الوصول إلى محال إقامتهم سريعًا قبل الحظر.

البداية من الطريق الدائري، رصدت كاميرات المرور كثافات متوسطة من نفق السلام إلى مسطرد ومن كارفور المعادي إلى المنيب، الأمر نفسه أعلى وصلة الطريق الصحراوي اتجاه المريوطية. بالانتقال إلى محور 26 يوليو، تم رصد كثافات متحركة للقادم من الطريق الصحراوي حتى نفق فودافون، واتجاه محور أحمد عرابي. كوبري أكتوبر



البداية من الطريق الدائري، رصدت كاميرات المرور كثافات متوسطة من نفق السلام إلى مسطرد ومن كارفور المعادي إلى المنيب، الأمر نفسه أعلى وصلة الطريق الصحراوي اتجاه المريوطية.



بالانتقال إلى محور 26 يوليو، تم رصد كثافات متحركة للقادم من الطريق الصحراوي حتى نفق فودافون، واتجاه محور أحمد عرابي.



كوبري أكتوبر يشهد تباطؤا في حركة السيارات للقادم من الدمرداش إلى غمرة، والمتجه من التحرير إلى رمسيس والقادم من كورنيش النيل إلى المعادي.



كثافات متحركة سجلتها غرفة عمليات مرور القاهرة أعلى محور الأوتوستراد من كوبري التونسي للدائري، وشارع عباس العقاد في الاتجاهين، وأيضا طريق الكورنيش للمتجه إلى وسط العاصمة.



كما تم رصد تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو اتجاه المهندسين، والقادم من شارع فيصل اتجاه الطريق الدائري.







