بسبب نقص الأكسجين.. السوار الذكي يمكن أن يكشف إصابتك بالكورونا
تحرير:أحمد البرماوي
٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م
HONOR Band
تعد نسبة تشبع الأكسجين في الدم «SpO2» أحد المؤشرات المهمة على الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» COVID-19، والتي يجب ألا نسهو عنها أو نتجاهلها، خاصة مع إمكانية قياسها ومتابعتنا لها بأنفسنا في منازلنا.
وإذا كان الجميع يتحدثون عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مثل الحمى والسعال الجاف، فإن ضيق التنفس الناتج عن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم لا يقل أهمية وتأثيرًا في رصد العدوى.
وتشير نسبة الأكسجين في الدم SpO2 إلى تشبع الأكسجين الشعري المحيطي، أي النسبة المئوية لخلايا الدم الحمراء المشبعة بالأكسجين، نظرًا لأن الدم يحمل الأكسجين عبر الخلايا الحمراء المشبعة بالأكسجين، وكلما زاد محتوى الأكسجين في الدم، كلما كان التمثيل الغذائي للجسم أفضل.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO، في حالة الشباب، يعد الالتهاب الرئوي الحاد مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة أو تشوه في الجهاز التنفسي مع مستوى من تشبع الأكسجين SpO2 أقل من أو يساوي 93% هو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا، أما عند الأطفال، فتكون الأعراض سعالا مع صعوبة في التنفس ومستوى تشبع
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO، في حالة الشباب، يعد الالتهاب الرئوي الحاد مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة أو تشوه في الجهاز التنفسي مع مستوى من تشبع الأكسجين SpO2 أقل من أو يساوي 93% هو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا، أما عند الأطفال، فتكون الأعراض سعالا مع صعوبة في التنفس ومستوى تشبع للأكسجين SpO2 أقل من أو يساوي 90%.
ويجب على الشخص السليم تحقيق مستويات SpO2 من 94% إلى 99%، أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض تنفسية خفيفة، فيجب أن يكون نسبة تشبع الأكسجين في الدم 90% أو أعلى، والتي يمكن متابعتها من خلال أجهزة مراقبة SpO2 الموجودة في المستشفيات، أو باستخدام الطرق التكنولوجية المتطورة بنفسك ومن داخل منزلك، مثل بعض الأجهزة القابلة للارتداء، والتي تساعد في تتبع مستويات SpO2 الخاصة بك.
وتقول هونر إنه يمكن استخدام سوار هونر الذكي "Honor Band 5"، المزود بمراقب لنسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2، في قياس ومتابعة ومراقبة هذه النسبة، فكل ما عليك فعله هو تحديد خيار متتبع SpO2 على السوار لمتابعه النسبة، إضافة إلى مساعدتها على تتبع معدل ضربات قلبك، وذلك إلى جانب العديد من خيارات اللياقة والتمارين الرياضية المتاحة داخل السوار نفسه.
ويعد الهدف من مراقبة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2، إلى جانب الميزات الأخرى في سوار هونر الذكي HONOR Band 5، هو المساعدة على تتبع العلامات الأساسية لصحتك، ولكنه ليس جهازًا طبيًا بأي شكل من الأشكال، فإذا لاحظت أن مستويات SpO2 أقل من المستويات الطبيعية لفترة طويلة، يجب عليك التواصل مباشرة مع طبيبك للاستشارة.