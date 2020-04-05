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بسبب نقص الأكسجين.. السوار الذكي يمكن أن يكشف إصابتك بالكورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٣ م
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تعد نسبة تشبع الأكسجين في الدم «SpO2» أحد المؤشرات المهمة على الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» COVID-19، والتي يجب ألا نسهو عنها أو نتجاهلها، خاصة مع إمكانية قياسها ومتابعتنا لها بأنفسنا في منازلنا. وإذا كان الجميع يتحدثون عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مثل الحمى والسعال الجاف، فإن ضيق التنفس الناتج عن انخفاض مستويات الأكسجين في الدم لا يقل أهمية وتأثيرًا في رصد العدوى. وتشير نسبة الأكسجين في الدم SpO2 إلى تشبع الأكسجين الشعري المحيطي، أي النسبة المئوية لخلايا الدم الحمراء المشبعة بالأكسجين، نظرًا لأن الدم يحمل الأكسجين عبر الخلايا الحمراء المشبعة بالأكسجين، وكلما زاد محتوى الأكسجين في الدم، كلما كان التمثيل الغذائي للجسم أفضل.
ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO، في حالة الشباب، يعد الالتهاب الرئوي الحاد مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة أو تشوه في الجهاز التنفسي مع مستوى من تشبع الأكسجين SpO2 أقل من أو يساوي 93% هو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا، أما عند الأطفال، فتكون الأعراض سعالا مع صعوبة في التنفس ومستوى تشبع
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