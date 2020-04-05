5 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية في شهر
٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م
حملة أمنية
أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، إذ وجهت القوات حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية ضبطت القوات 4087 قطعة سلاح غير مرخصة بحوزة 3512 متهما وذلك على النحو التالى: (3 جرينوف – 2 رشاش– 1120 بندقية آلية– 236 مسدسا – 2726 فرد محلى- 8563 طلقة مختلفة الأعيرة)، وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية ضبطت القوات 4087 قطعة سلاح غير مرخصة بحوزة 3512 متهما وذلك على النحو التالى: (3 جرينوف – 2 رشاش– 1120 بندقية آلية– 236 مسدسا – 2726 فرد محلى- 8563 طلقة مختلفة الأعيرة)، وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" و6090 قطعة سلاح أبيض.
وشملت الجهود أيضا ضبط 82 تشكيلا عصابيا، ضموا 248 متهما، ارتكبوا 437 حادثا، والقبض على 628 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (42 بندقية آلية – 9 مسدسات – 137 فردا محليا – 434 سلاح أبيض).
ونفذت القوات مليون و985 ألفا و731 حكما قضائيا بينها 8 آلاف و425 حكم جناية (8 أحكام بالإعدام - 422 حكما بالسجن المؤبد).