جريمة

5 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية في شهر

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م
حملة أمنية
حملة أمنية
أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، إذ وجهت القوات حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية ضبطت القوات 4087 قطعة سلاح  غير مرخصة بحوزة 3512 متهما وذلك على النحو التالى: (3 جرينوف – 2 رشاش– 1120 بندقية آلية– 236 مسدسا – 2726 فرد محلى- 8563 طلقة مختلفة الأعيرة)، وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية
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محكمة-ارشفية

حبس متهمين يديران مصنع كمامات غير مرخص بأكتوبر

أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوى، بحبس متهمَيْن بإدارة مصنع غير مرخص لإنتاج أدوات ومستلزمات طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة، والالتزام بمواصفات الجودة والتعقيم اللازمة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المنتجات والمستلزمات الطبية المغشوشة والسلع مجهولة المصدر داخل المصنع فى مدينة السادس من أكتوبر، وأمرت النيابة بالتحري عن هوية مالك المكان وسرعة ضبطه وإحضاره للتحقيق معه فى القضية التى تحمل رقم 3721 لسنة 2020 جنح قسم ثاني أكتوبر- لاتهامهما.
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الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحاملي السلاح بحملات مكبرة

عيون ساهرة على أمن وسلامة البلاد وحماية المواطنين، جنيا إلى طبيق حظر التجوال والتأكد من التزام أصحاب المحلات بقرار الغلق خلال الوقت المحدد، وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واستهدفت فرض السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.
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أمن المنافذ يتصدى لقضيتي تهريب بـ25 ألف جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (وحدات إضاءة كهربائية- بضائع أجنبية الصنع) بإجمالي 25 ألفا و525 جنيها.
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مباحث المصنفات تفك شفرة صاحب محل إلكترونيات بعين شمس

صاحب محل إلكترونيات في منطقة عين شمس، ظن أن الظروف التي تمر بها البلاد وتضافر الجهود للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد وانشغال قوات الشرطة بتطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحظر تحرك المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحلات التجارية أيضا، يمنحه الفرصة لممارسة نشاطه غير المشروع في ترويج أجهزة ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة، وتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة لكن مباحث المصنفات كانت له بالمرصاد.
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دورية أمنية توقع 4 من مروجي مخدر الأيس بالأميرية

دور حيوي تلعبه الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في تطبيق خطط الانتشار الأمني وفق الاستراتيجية التي تتبعها وزارة الداخلية؛ الرامية إلى فرض السيطرة الكاملة على مستوى الجمهورية، وتحقيق التواجد الشرطي الفعال في الشارع المصرص ومبدأ الردع الردع لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون، الأمر الذي ظهر جليا في الإيقاع بعناصر إجرامية بسدد ترويج مواد مخدرة على عملائهم، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات الأمنية بدائرة الأقسام والمراكز لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.
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الشرطة في 24 ساعة.. يد تطبق الحظر وأخرى تؤمن المنافذ

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات مكبرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، إذ أمكن ضبط قضيتي تهريب كالتالي: (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي 16 ألف جنيه.
اموال

الداخلية تحبط مخطط 14 عنصرا إجرميا لغسل 250 مليونا

جهود متواصلة تبذلها أجهزة وزارة الداخلية ضمن الاستراتيجية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، واستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أربعة عشر عنصر إجرامياً مقيمين بمحافظة مطروح، فقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.
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وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.
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