5 دقائق مصورة تلخص جهود الداخلية في شهر

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٣ م

حملة أمنية

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، إذ وجهت القوات حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزي والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية ضبطت القوات 4087 قطعة سلاح غير مرخصة بحوزة 3512 متهما وذلك على النحو التالى: (3 جرينوف – 2 رشاش– 1120 بندقية آلية– 236 مسدسا – 2726 فرد محلى- 8563 طلقة مختلفة الأعيرة)، وضبط 6 ورش لتصنيع الأسلحة النارية