هواوي تطرح تطبيق CIB Mobile Banking على منصتها AppGallery

توفر منصة AppGallery تجربة سلسة عبر هواتف هواوي، والأجهزة اللوحية، والشاشات الذكية، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وأجهزة الواقع الافتراضي

تحرير:أحمد البرماوي ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤١ م

Huawei App Gallery

أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر عن شراكتها الاستراتيجية مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص في مصر – لتقديم تطبيقه CIB Mobile Banking”" على منصة AppGallery الخاصة بـشركة هواوي، مما يجعله أول تطبيق مصرفي على منصة AppGallery من هواوي في مصر. يعد HUAWEI AppGallery واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم، وهو متوفر في أكثر من 170 دولة / منطقة، وبه 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، كما يغطي كافة التطبيقات والخدمات المنتشرة والمتعارف عليها في جميع انحاء العالم.

تولي هواوي اهتماماً خاصاً بحماية الخصوصية والأمن السيبراني وتضعه على رأس أولوياتها خاصة في منصة HUAWEI AppGallery، وذلك من خلال تطبيق أقصى سبل العزل وحماية بيانات المستخدمين الدقيقة وخصوصيتهم. فلن تتم معالجة المعلومات الشخصيّة الدقيقة - مثل بيانات الأمن والأمان - خارج أجهزة هواوي، مما يتيح للمستخدمين

تولي هواوي اهتماماً خاصاً بحماية الخصوصية والأمن السيبراني وتضعه على رأس أولوياتها خاصة في منصة HUAWEI AppGallery، وذلك من خلال تطبيق أقصى سبل العزل وحماية بيانات المستخدمين الدقيقة وخصوصيتهم. فلن تتم معالجة المعلومات الشخصيّة الدقيقة - مثل بيانات الأمن والأمان - خارج أجهزة هواوي، مما يتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية بشكل أمن. كما ان HUAWEI AppGallery يوفر لعملائه مختلف التطبيقات الضرورية ومتعددة الأغراض في مختلف القطاعات لتمنحهم تجربة فريدة. ولذلك حرصت هواوي ان يكون القطاع المصرفي وخدماته في مقدمة هذه التطبيقات، إيماناً بأهمية الدور الذي يلعبه في دعم التحول الرقمي لإثراء مفهوم الشمول المالي.



وفي هذا السياق، علق "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر، قائلاً:"نحن في هواوي ندرك جيدًا دور التكنولوجيا الهام في مساعدة أفراد المجتمع وخدمتهم، وبالتالي فإننا حريصون دائمًا على تكثيف جهودنا نحو تطوير تقنياتنا من خلال الأجهزة والخدمات الذكية التي نقدمها. وفقًا لذلك، قدمنا مؤخرًا منصة AppGallery لتكون منصة تطبيقات وخدمات فعالة ومفيدة لجميع مستخدمي أجهزة هواوي الذكية، ونحن حريصون على توفير التطبيقات في مختلف القطاعات التي تسهل حياة عملائنا، وخاصة القطاعات الرئيسية التي تدعم تعزيز الأداء الاقتصادي."



وأشار: "نضيف اليوم تطبيقًا جديدًا بالتعاون مع أحد أفضل البنوك العاملة في السوق المصري وهو البنك التجاري الدولي – مصر (CIB). فنحن سعداء بهذه الخطوة التي تدعم التحول الرقمي وتأتي متماشية مع رؤية مصر 2030 لدعم الشمول المالي، وذلك لتعزيز وتدعيم الطريق نحو الاقتصاد المستدام". وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة جديدة في استراتيجية منصة هواوي AppGallery للحفاظ- على القطاعات الحيوية المختلفة على منصتها التي تهدف إلى تقديم تجربة فريدة لجميع المستخدمين.



ومن جانبه نوه محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB): "يفخر البنك التجارى الدولي-أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، بريادته في الخدمات البنكية الإلكترونية، المستمرة على مدار السنوات من خلال تبّنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالميًا وتقديم باقة مبتكرة من الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تُحدث تغييراً جذرياُ للنمط التقليدي للمعاملات المصرفية اليومية تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم و استحداث خدمات جديدة تؤدى إلى الانتشار السريع للخدمات البنكية والوصول لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع وبالتالي المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالي وأضاف ان تطبيق CIB وMobile Banking يعد واحدا من أكثر التطبيقات من حيث عدد مرات التحميل ومن بين التطبيقات المالية الأعلى تقييمًا في السوق- كما يلقى إقبالا كبيرا من عملاء CIB للاستخدام والاعتماد عليه في أداء معاملاتهم المالية وأوضح أن ارتفاع نسب التفعيل يشير إلى أن الموبايل البنكي يلقي اقبالا واسعا لسهولة الاستخدام وتواجد الموبايل بشكل دائم مع العملاء وقدرته على تلبية العديد من الخدمات المصرفية للعملاء دون الذهاب لفروع البنك"



وأشار "نحن في البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) متحمسون لشراكتنا الاستراتيجية مع شركة هواوي لإضافة تطبيقنا على منصة HUAWEI AppGallery. فأن HUAWEI AppGallery هي واحدة من أفضل منصات التطبيقات التي يعتمد عليها المستخدمون، لأنها تمتلك فئات متعددة من التطبيقات، وهي أكثر أمانًا وثقة ضد التهديد السيبراني الذي يقوم بكشف بيانات المستخدمين."



وأضاف فرج: "نرى أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي هو أحد أهم الركائز التي يجب دعمها، لأنه السبب الرئيسي لفعالية الشمول المالي. من خلال التطبيق نستطيع ان نمنح العملاء تجربة بسيطة، وموثوقة، وممتعة، تتضمن النصيحة والدعم المناسبين بغض النظر عن الزمان والمكان وكيف يتعاملون مع البنك. فنحن على ثقة من أن وجودنا على منصة Huawei AppGallery سيمكننا من زيادة قاعدة عملائنا وسيمنحهم تجربة فريدة خاصة فيما يتعلق بسهولة الاستخدام في أي مكان وفي أي وقت لإجراء المعاملات المصرفية اللازمة".



يعد تطبيق CIB Mobile Banking من التطبيقات المصرفية الشهيرة وتم ترشيحه باستمرار من قبل القطاع المصرفي، كواحد من أكثر التطبيقات التي تم تحميلها، يقدم التطبيق تجربة مُحسنة للمستخدم، من حيث سلاستها ومتعة التجربة المصرفية التي يعيشها المستخدم، والمميزات المضافة مثل: تسجيل الدخول ببصمة الإصبع، وخدمة التسجيل من على التطبيق، وإدارة المستفيدين، وعرض الصناديق الاستثمارية التي لها تأثير كبير في تلبية احتياجات العملاء وتسهيل انتقالهم إلى المنصات الرقمية، مما يتيح للعملاء استخدام هواتفهم الذكية لمراقبة شؤونهم المالية وإجراء المعاملات في أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر.



الجدير بالذكر أن منصة AppGallery هو متجر التطبيقات الرسمي من هواوي لنظام تشغيل Android، فهو يوفر حماية شاملة 360° protection، ويضمن أن جميع التطبيقات موثوقة وآمنة، وان خصوصية البيانات معتمدة وفقًا للمعايير الدولية.