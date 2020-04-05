النمو ينخفض لـ4.2%.. أثار كورونا الاقتصادية مستمرة حتى يونيو القادم

تحرير:التحرير ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١١ م

هالة السعيد

توقعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار التأثير السلبي لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري حتى نهاية الربع الأخير من العام المالي الجاري. أوضحت خلال إجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي. أضافت الوزيرة أن العديد من الإجراءات يتم دراستها وبحثها حالياً للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها نحو 193 دولة حول العالم.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الاجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل للتعامل مع الأزمة، والتي تشمل اتاحة مخصصات للخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة، على رأسها توجيه رئيس الجمهورية بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة للتعامل