تحول نتيجة 13 من مصابي كورونا بدمياط إلى سلبية

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٢ م

كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، أن تحاليل فيروس كورونا التي أجريت للدفعة الأولى من المصابين المحجوزين بمستشفى العزل بتمى الأمديد، أثبتت تحول 13 حالة مصابة بفيروس كورنا من إيجابي إلى سلبي، بعد خضوعهم للعلاج خلال الأيام الماضية. وأوضح مكي، أن حالات الدفعة الأولى جميعهم من محافظة دمياط، ولن يغادروا مستشفى العزل إلا بعد إتمام عملية العلاج والتأكد من شفائهم تمامًا من الفيروس، مؤكدًا أن المستشفى يقدم لهم كل سبل الرعاية.

وأكد مكي أن مستشفى تمى الأمديد ترحب بالمشاركات المجتمعية المقننة، لافتا إلى أنه لا يوجد نقص بالمستلزمات الطبية اللازمة. جدير بالذكر أن وكيل صحة الدقهلية، أعلن صباح اليوم شفاء 3 حالات جديدة من مصابى فيروس كورونا، مؤكدا خروجهم من مستشفيات العزل بالإسماعيلية والعجمى. وأكد مكي ارتفاع عدد المتعافين من أبناء