بعد إصابته بكورونا.. وفاة السياسي الليبي البارز محمود جبريل

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م

محمود جبريل

توفى رئيس تحالف القوى الوطنية الليبى الدكتور محمود جبريل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمود جبريل خبر وقاته بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ويعانى الدكتور محمود جبريل من مشكلات فى القلب وهو ما تسبب فى تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت يوم 27 مارس الماضى عن تسجيل حالة إيجابية بعد تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، من بينهم حالة لمواطن ليبى الجنسية وهو الدكتور محمود جبريل، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.







