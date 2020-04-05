سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بعد إصابته بكورونا.. وفاة السياسي الليبي البارز محمود جبريل

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م
محمود جبريل
محمود جبريل
توفى رئيس تحالف القوى الوطنية الليبى الدكتور محمود جبريل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشرت الصفحة الرسمية للدكتور محمود جبريل خبر وقاته بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ويعانى الدكتور محمود جبريل من مشكلات فى القلب وهو ما تسبب فى تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد كشفت يوم 27 مارس الماضى عن تسجيل حالة إيجابية بعد تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، من بينهم حالة لمواطن ليبى الجنسية وهو الدكتور محمود جبريل، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



ولادة-قيصرية

سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.
معهد-الاورام (3)

جامعة القاهرة: سلبية نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام

أعلن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام و المتحدث باسم جامعة القاهرة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات واقعة إصابة 17 طبيبًا وممرضًا بفيروس كورونا المستجد في معهد الأورام التابع للجامعة، والتي تم الإعلان عنها مساء أول من أمس الجمعة. وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم، أنه تم اجراء 800 تحليل كورونا للعاملين بمعهد الأورام حتى الآن، موضحا أن المعهد الأورام يضم 600 من هيئة التمريض و750 طبيبا و2000 موظفا إداريًا مريضا
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

الكهرباء: إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة. وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة منذ فترة.
اقرأ المزيد من الأخبار
حزب المحافظين يقود حملة للتوعية بمواجهة كورونا 6

«المحافظين» يطلق حملة «معا ضد الكورونا» في 11 محافظة

أطلق حزب المحافظين، حملة "معًا ضد الكورونا"، على مستوى 11 محافظة، للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحزب، وإيمانًا منه أن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدًا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس، والإجراءات الوقائية منه.
الحجر- الصحي (1)

الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
أدوية-البرد

تحذير من الصحة.. «بلاكونيل» لا يستخدم في علاج كورونا

حذرت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، من الأخبار المتداولة بشأن استخدام عقار "بلاكونيل"، لعلاج المصابين بكورونا، مؤكدة أن "بلاكونيل" لا يستخدم في علاج الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس المستجد، مشددة على أن المريض يخضع لبرتوكول علاجي محدد يعتمد على أسانيد علمية محددة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: حالة وفاة جديدة بكورونا.. وارتفاع المصابين إلى 285

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 60 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج 11 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتشمل الحالات 5 مصريين من بينهم "طبيب وممرضة"، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل 60 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]