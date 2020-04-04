بـ6000 آلاف لتر إسبوعيا.. كلوركس تتبرع لوزارة الصحة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٠ م

كلوروكس تتبرع لوزارة الصحة

أعلنت الشركة المصرية للمنظفات المنزلية المنتجة لمبيض كلوركس عن تعاونها مع منظمة يونيسف لدعم وزارة الصحة والسكان للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر، وذلك من خلال التبرع بمبيض كلوركس لتطهير الأماكن العامة، ومستشفيات الحميات والحجر الصحي، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد كوباء عالمي، تم النصح باستخدام محلول يحتوي على الكلوركمطهر فعال للقضاء على فيروس كورونا على الأسطح الصلبة، باعتبارها أحد أهم عوامل انتشار العدوى بين الأفراد.

على مدار 35 عاماً وإلى الآن، تحرص الشركة المصرية للمنظفات المنزلية على تقديم الدعم للمجتمع المصري . وتتعاون الشركة مع منظمة يونيسف لدعم وزارة الصحة والسكان من خلال التبرع بما يقرب من 6000 لتراً أسبوعياً من مبيض كلوركس، للمساهمة في احتياجات الحكومة المصرية من كلوركس مع الالتزام بتدابير السلامة الصحية