«مش هقع المرة دي».. غرور سارق زج به خلف القضبان

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٣٢ م

ضبط متهم - تعبيرية

4 قضايا سرقة وحيازة سلاح لم يفكر معها العامل الثلاثيني العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تدر عليه دخلا حلالا يمنحه الفرصة للعيش في هدوء واستقرار، ضرب بكل هذا عرض الحائط وقرر المضي قدما في طريقه المشبوه بحثا عن ثراء سريع بغض الطرف عن شرعيته، ووقع اختياره على "السرقة" رغم سقوطه في وقت سابق في قبضة الشرطة، وظن أن تلك المرة لن ينكشف أمره، وتسلل خلسة إلى إحدى المدارس ليلا، واستولى على بعض الأجهزة الكهربائية، لكن سرعان ما كُشف أمره وعاد من جديد خلف القضبان.

تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من مسئول الأمن الإداري بإحدى المدارس بدائرة المركز بسرقة (جهاز كمبيوتر- جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة- 6 مراوح) من داخل المدرسة. توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أن عاملا "32 سنة" وراء



تبلغ لمركز شرطة أبوتيج بمديرية أمن أسيوط من مسئول الأمن الإداري بإحدى المدارس بدائرة المركز بسرقة (جهاز كمبيوتر- جهاز DVR خاص بكاميرات المراقبة- 6 مراوح) من داخل المدرسة.



توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أن عاملا "32 سنة" وراء ارتكاب الواقعة، سبق اتهامه في 4 قضايا "سرقة، سلاح".



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وقرر تسلله إلى المدرسة ليلاً عن طريق تسلق السور الخاص، وبإرشاده تم ضبط (جهاز كمبيوتر- 6 مراوح سقف)، وأقر ببيع جهاز DVR لأحد العناصر الإجرامية (29 سنة، مقيم بدائرة المركز) والذي تم ضبطه وأرشد عن الجهاز.



