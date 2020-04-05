كورونا يؤجل مقابلات المتقدمين لمنصب رئيس جامعة طنطا

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م

كورونا

يواصل فيروس كورونا المستجد، تأثيره السلبي على الحياة اليومية للمواطنين بكافة فئاتهم، بل وتوقف المؤسسات. فمع بداية شهر مارس الماضي، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة طنطا، وطبقا للجدول الزمني كان من المقرر أن يتم الإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 26 مارس الماضي، ويتم تلقى الطعون بداية من السبت 28 مارس وحتى الأحد 29 مارس 2020 ، ثم تجتمع لجنة البت فى الطعون ، وبعدها يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 30 مارس.

وحدد المجلس الأعلى موعد تسليم نماذج التقييم لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء 1 ابريل ، على أن يكون إجراء المقابلات للمرشحين لمنصب رئيس الجامعة يوم الخميس 16 إبريل الجاري. ولكن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل تهديد فيروس كورونا، أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم أن المجلس الأعلى للجامعات،