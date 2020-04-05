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كورونا يؤجل مقابلات المتقدمين لمنصب رئيس جامعة طنطا

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٠ م
كورونا
كورونا
يواصل فيروس كورونا المستجد، تأثيره السلبي على الحياة اليومية للمواطنين بكافة فئاتهم، بل وتوقف المؤسسات. فمع بداية شهر مارس الماضي، أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة طنطا، وطبقا للجدول الزمني كان من المقرر أن يتم الإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين يوم الخميس 26 مارس الماضي، ويتم تلقى الطعون بداية من السبت 28 مارس وحتى الأحد 29 مارس 2020 ، ثم تجتمع لجنة البت فى الطعون ، وبعدها يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمتقدمين يوم الاثنين 30 مارس.
وحدد المجلس الأعلى موعد تسليم نماذج التقييم لأعضاء اللجنة يوم الأربعاء 1 ابريل ، على أن يكون إجراء المقابلات للمرشحين لمنصب رئيس الجامعة يوم الخميس 16 إبريل الجاري. ولكن نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في ظل تهديد فيروس كورونا، أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم أن المجلس الأعلى للجامعات،
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ولادة-قيصرية

سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.
معهد-الاورام (3)

جامعة القاهرة: سلبية نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام

أعلن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام و المتحدث باسم جامعة القاهرة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات واقعة إصابة 17 طبيبًا وممرضًا بفيروس كورونا المستجد في معهد الأورام التابع للجامعة، والتي تم الإعلان عنها مساء أول من أمس الجمعة. وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم، أنه تم اجراء 800 تحليل كورونا للعاملين بمعهد الأورام حتى الآن، موضحا أن المعهد الأورام يضم 600 من هيئة التمريض و750 طبيبا و2000 موظفا إداريًا مريضا
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-02

الكهرباء: إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة. وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة منذ فترة.
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كورونا

المحلة الكبرى تسجل 4 إصابات كورونا جديدة بميت بدر

أعلنت مستشفى صدر المحلة، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا، بقرية ميت بدر حلاوة، بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، وتم نقلهم إلى مستشفى تمي الأمديد. وطالب المستشفى، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جميع المواطنين بتجنب الأماكن المزدحمة، واتباع الإرشادات الصحية، التي تعلن عنها وزارة الصحة بشكل يومي، مؤكدة على ضرورة اتخاذ الأمر على محمل الجد. وكان مستشفى صدر المحلة قد أعلنت، أول من أمس الخميس، احتجاز 9 من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، فى غرف العزل، وسحب عينات وإرسالها لمعامل الصحة.
فيروس- كورونا (12)

ألمانيا تسجل 4700 إصابة و28 حالة وفاة بكورونا

سجلت ألمانيا أكثر من 4700 إصابة جديدة و28 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال يوم واحد. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، وفقا للوضع حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 27 ألفا و436 حالة، مقارنة بـ22 ألفا و672 حالة أمس الإثنين، كما ارتفع عدد الوفيات من 86 حالة إلى 114 حالة. ووافقت الحكومة الألمانية، أمس، على حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف الآثار المدمرة لانتشار كورونا على الاقتصاد، ليصل إجمالي المساعدات المعروضة إلى أكثر من تريليون يورو.
الاردن

الأردن يوزيع الخبز على المواطنين بسبب «كورونا»

بدأت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، توزيع الخبز على المواطنين بواسطة حافلات. وتفرض السلطات الأردنية حظرا للتجول إلى أجل غير مسمى منذ يوم السبت الماضي لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأمرت بإغلاق جميع المحلات التجارية والمؤسسات. وقالت أمانة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سنصل إلى كل منزل وشقة لإيصال الخبز". ودعت أمانة عمان المواطنين إلى عدم التجمهر أمام حافلات توزيع الخبز.
الصين

الصين تعلن رفع قيود التنقل عن «معقل كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها سترفع جميع قيود السفر والتنقل من وإلى إقليم هوبي، الأكثر تأثرا بوباء كورونا الجديد في البلاد، بدءا من غد الأربعاء. وقالت اللجنة الصحية لإقليم هوبي إنها ستزيل كل قيود السفر والتنقل من وإلى الإقليم، الواقع وسط الصين، باستثناء عاصمة الإقليم، مدينة ووهان، التي كانت مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد شهرين ونصف تقريبا على فرض إجراءات العزل عليها، موضحة أنها سترفع قيود السفر والتنقل عن مدينة ووهان معقل وباء "كورونا" يوم 8 أبريل، وسيتمكن الناس من المغادرة على أساس "قانون الصحة".
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