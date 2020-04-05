«كحول على فيسبوك».. منشور يضع صاحبه خلف القضبان

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٤ م

القبض على متهم

منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للإعلان عن بيع "كحول" كان محل رصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتبين قيام أحد الأشخاص مقيم بالقطامية القاهرة، بنشر مشاركات عبر (فيسبوك) تتضمن الإعلان عن بيع مستلزمات طبية مجهولة المصدر فى غير الأماكن المخصصة لها لمن يرغب من المواطنين مستغلا زيادة إقبال المواطنين على شرائها؛ بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة إلا أن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة وملاحقة وضبط مرتكبيها أفسدت مخططه.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المشكو في حقه وضبطه فى أحد الأكمنه بمحيط سكنه أثناء استقلاله سيارة ملاكي. وبتفتيشه تم ضبط هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش السيارة قيادته تم العثور على 235 عبوة مختلفة

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المشكو في حقه وضبطه فى أحد الأكمنه بمحيط سكنه أثناء استقلاله سيارة ملاكي.



وبتفتيشه تم ضبط هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات المشار إليها، وبتفتيش السيارة قيادته تم العثور على 235 عبوة مختلفة الأحجام بداخلهم مادة الكحول.



واعترف المتهم بارتكابه الواقعة نظراً للظروف الراهنة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المُشار إليه للترويج لبيع مستلزمات طبية (كحول - مجهول المصدر) للمواطنين الراغبين مستغلاً فى ذلك الطلب عليها بغرض الاستفادة مادياً، وأن العبوات المضبوطة بحوزته تحتوي على مادة الكحول.



