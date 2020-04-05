ما حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء؟

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٤ م

كبار العلماء

أكدت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، حرمانية الاحتكار واستغلال حاجات الناس في الأزمات والشدائد، على خلفية أزمة كورونا المستجد. وكتب الأزهر الشريف، على حسابه الرسمي عبر موقع "فيس بوك": "حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث، الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أو منفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها، والاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله: لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ.

وتابع: "وما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، وإذن؛ فاحتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء