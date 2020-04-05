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الكهرباء: إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٢ م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة. وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة منذ فترة.

وأكد أن العداد الكودي لا يمثل اعتراف بالمباني المخالفة ويعد مجرد آلية يعكس قراءة العداد بدقة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن آلية إلكترونية قريبا لتلقي طلبات المخالفين.




ولادة-قيصرية

سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.
معهد-الاورام (3)

جامعة القاهرة: سلبية نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام

أعلن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام و المتحدث باسم جامعة القاهرة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات واقعة إصابة 17 طبيبًا وممرضًا بفيروس كورونا المستجد في معهد الأورام التابع للجامعة، والتي تم الإعلان عنها مساء أول من أمس الجمعة. وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم، أنه تم اجراء 800 تحليل كورونا للعاملين بمعهد الأورام حتى الآن، موضحا أن المعهد الأورام يضم 600 من هيئة التمريض و750 طبيبا و2000 موظفا إداريًا مريضا
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
اجتماع-هيئة-كبار-العلماء-فى-الازهر

ما حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء؟

أكدت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، حرمانية الاحتكار واستغلال حاجات الناس في الأزمات والشدائد، على خلفية أزمة كورونا المستجد. وكتب الأزهر الشريف، على حسابه الرسمي عبر موقع "فيس بوك": "حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث، الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أو منفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها، والاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله: لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ.
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محطات-الكهرباء-توليد-الطاقة-الكهربية-كهرباء-68

بدء تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان

أعلن مجلس الوزراء، أنه في إطار إستراتيجية جمهورية مصر العربية لجعل مصر محورا إقليميا لتبادل الطاقة، تم أمس الجمعة بدء التشغيل الفعلي لخط الربط الكهربائي بين مصر والسودان جهد 220 ك.ف، تلبية لرغبة الجانب السوداني. وسبق أن تم الانتهاء من أعمال إنشاء الخط الكهربائى لربط البلدين في أبريل 2019، ويبلغ طوله بالجانب المصري حوالى 100 كيلومتر، وبالجانب السوداني حوالى 70 كيلومترا.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

حرق الجثامين والعلاج بلقاح الحصبة.. الحكومة تنفي 6 شائعات عن كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدداً من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر. وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى. وشدد المركز على عدم صحة إنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.
دواجن (2)

سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات. وقال المركز في "تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام"، الصادر منذ قليل، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، وأنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع الطيور في المزارع ولا توجد بها أية أوبئة من أي نوع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، هذا فضلاً عن أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات.
رئاسة-مجلس-الوزراء

الحكومة توضح حقيقة انهيار مئذنة مسجد أثري بالدرب الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، مُشددةً على أن كافة المساجد الأثرية بالمنطقة سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار، وأنه جارٍ حالياً استكمال تنفيذ خطة تطوير وترميم عدد من المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
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