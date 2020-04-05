الكهرباء: إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٢ م

وزير الكهرباء

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة. وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة منذ فترة.