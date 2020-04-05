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إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٧ م
كوورنا
كوورنا
أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.
جدير بالذكر أن وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا، كان قد أعلن أمس، عن خطة استراتيجية تتألف من خمس نقاط للخروج تدريجياً من أزمة تفشي فيروس، وهي ارتداء معمم للأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الصارم في أماكن العيش والعمل، وإقامة نظام استشفائي مخصص لمكافحة كوفيد-19 يظل مستمر حتى بعد انتهاء الأزمة لمنع عودة محتملة
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إسرائيل تسجل 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة فى حكومة الاحتلال الاسرائيلى، اليوم الأحد تسجيل 240 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 8258.
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فرنسا تعلن ارتفاع الحصيلة العامة لوفيات كورونا إلى 8078

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سجلت تركيا، اليوم الأحد، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ3135 حالة جديدة مع رصد 73 وفاة ناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

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تركيا تسجل أكبر ارتفاع يومي لحصيلة إصابات كورونا بـ3135 حالة جديدة

سجلت تركيا، اليوم الأحد، أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بـ3135 حالة جديدة مع رصد 73 وفاة ناجمة عن المرض خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
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العاصمة تكافح كورونا..حملة إخلاء وتعقيم بجراج العتبة

شنت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، حملة لإخلاء محيط منطقة جراج العتبة، ومنطقة المسارح ومدخل ومخرج مترو العتبة، من جميع الباعة الجائلين المتواجدين هناك، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأكدت خالد عبد العال محافظة القاهرة في بيان له، أنه تم تطهير وتعقيم محيط تلك المناطق بالكامل، للوقاية من الفيروس، مشددا على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للتطهير والتعقيم، تجنبا لانتقال العدوى.
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تعافي امرأة إسبانية عمرها 100 عام من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، خروج امرأة تبلغ من العمر مئة عام، من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد المسبب "كوفيد 19". وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على تويتر: "لدينا فرحة كبيرة اليوم، لقد خرجت من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز أول مريضة كانت مصابة بفيروس كورونا، امرأة عمرها 100 عام". وكانت وزارة الصحة الإسبانية، قد أعلنت في بيان لها، أمس الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية.
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