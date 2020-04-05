إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٧ م

كوورنا

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.

جدير بالذكر أن وزير الصحة روبيرتو سبيرانزا، كان قد أعلن أمس، عن خطة استراتيجية تتألف من خمس نقاط للخروج تدريجياً من أزمة تفشي فيروس، وهي ارتداء معمم للأقنعة الواقية والتباعد الاجتماعي الصارم في أماكن العيش والعمل، وإقامة نظام استشفائي مخصص لمكافحة كوفيد-19 يظل مستمر حتى بعد انتهاء الأزمة لمنع عودة محتملة