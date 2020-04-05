الأمن الوطني يداهم شركة إنتاج فني مخالفة في الطالبية

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٣٠ م

مقر شركة - أرشيفية

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات الفنية مقر شركة إنتاج فني عير مرخصة بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام أحد الأشخاص بإدارة وتشغيل قناة فضائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وبث (أفلام، مسرحيات، برامج حوارية) متخذاً من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، والخاص بإحدى شركات الإنتاج الفنى مقراً لمزاولة نشاطه غير القانوني.

بمداهمة مقر القناة والتقابل مع المدير المسئول عن شركة الإنتاج الفنى مقيم بمحافظة المنيا، وتبين من الفحص أن الشركة تمارس عملها بدون ترخيص من الجهات المعنية، وضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة. بالفحص تبين عدم وجود القناة المشار إليها داخل المقر (محل الضبط)

بمداهمة مقر القناة والتقابل مع المدير المسئول عن شركة الإنتاج الفنى مقيم بمحافظة المنيا، وتبين من الفحص أن الشركة تمارس عملها بدون ترخيص من الجهات المعنية، وضبط وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة.



بالفحص تبين عدم وجود القناة المشار إليها داخل المقر (محل الضبط) وتبين أنها تبث من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى من خلال إحدى شركات الإعلام المملوكة لشخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بعقد إدارة وتشغيل.



وتمثلت مخالفات شركة الإنتاج في استخدام برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية، وإدارة منشأة بدون ترخيص ومخالفة قانون إحكام الرقابة على المصنفات بدون ترخيص من الجهات المعنية.







