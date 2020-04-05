مهاجم أمريكا يحذر بوليسيتش من تكرار سيناريو صلاح

تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م

تشيلسي

وجه هيركوليز جوميز لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، رسالة إلى مواطنه كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، حذره فيها من تكرار سيناريو، الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي رميلو لوكاكو، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين، مع البلوز، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "بالتأكيد بوليسيتش سيكون مُطالب بالقتال من أجل حجز مكانًا أساسيًا في فريق تشيلسي خلال الفترة القادمة، وتاريخ النادي أثبت ذلك".

وواصل حديثه، قائلًا: "لا يهم المبلغ الذي أنفقوه عليك، أو كم أنت كبير، فقط يجب أن تقاتل، لا يهم اسمك، سواء كنت روميلو لوكاكو، أو كيفين دي بروين، أو حتى محمد صلاح، لن يكون لديك مكان مضمون في الفريق، إن لم تُقاتل". وأختتم تصريحاته قائلًا: "إذا لم تُقدم كل ما لديك، فأنت ستكون خارج الفريق، لا يهتمون بما