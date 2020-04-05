رياضة

مهاجم أمريكا يحذر بوليسيتش من تكرار سيناريو صلاح

تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١٧ م
تشيلسي
تشيلسي
وجه هيركوليز جوميز لاعب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية السابق، رسالة إلى مواطنه كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، حذره فيها من تكرار سيناريو، الدولي المصري محمد صلاح، والبلجيكي رميلو لوكاكو، بالإضافة إلى مواطنه كيفين دي بروين، مع البلوز، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية، مساء اليوم الأحد، قائلًا: "بالتأكيد بوليسيتش سيكون مُطالب بالقتال من أجل حجز مكانًا أساسيًا في فريق تشيلسي خلال الفترة القادمة، وتاريخ النادي أثبت ذلك".
وواصل حديثه، قائلًا: "لا يهم المبلغ الذي أنفقوه عليك، أو كم أنت كبير، فقط يجب أن تقاتل، لا يهم اسمك، سواء كنت روميلو لوكاكو، أو كيفين دي بروين، أو حتى محمد صلاح، لن يكون لديك مكان مضمون في الفريق، إن لم تُقاتل". وأختتم تصريحاته قائلًا: "إذا لم تُقدم كل ما لديك، فأنت ستكون خارج الفريق، لا يهتمون بما
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عصام-الحضري

الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".
دي بروين‎

الأزمة تشتعل بين رابطة البريميرليج ونجوم الدوري

اشتعلت الأزمة بين رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ونجوم الدوري، بعد رفض اللاعبين الموافقة على تخفيض رواتبهم بنسبة 30 %، بهدف مساعدة الأندية ماديًّا وسط أزمة كورونا، وتوقع رؤساء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أن يوافق اللاعبون على طلب تخفيض الرواتب بنسبة 30 %، والذي تقدمت به الأندية قبل أيام، إلا أن الطلب قوبل برفض مفاجئ، وأعلن ثلاثة من نجوم البريميرليج، وهم البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، والإنجليزيين تروي ديني (واتفورد)، ومارك نوبل (ويست هام)، عن رفضهم للاقتراح، كممثلين عن رابطة اللاعبين الإنجليزية، وفقًا لصحيفة "ذا صن".
علي جبر-وايفونا‎ (2)

إيفونا: اشتاق للأهلي واعتز بهدفي في الزمالك

أعرب الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي حاليا والأهلي السابق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن اشتياقه للفريق الأحمر كثيرا بعد انتقاله للصين ثم اللعب في تركيا قبل الانتقال مؤخرا إلى الدوري البرتغالي، مشيرا إلى أن الأمور ليست على ما يرام بالنسبة له بعد رحيله عن الأهلي، وأنه يحاول الاجتهاد للعودة لمستواه المعهود بعد أن قضى 11 شهرا مع الفريق الأحمر اكتسب خلالها خبرات كثيرة، حيث كان يرغب في البقاء لفترة أطول مع الفريق الأحمر لكن العرض الصيني كان خياليا.
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ليونيل ميسي

على رأسهم صلاح.. ميسي يُشيد برباعي ليفربول

تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي،لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن 4 لاعبين من فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء اختياره لمجموعة من اللاعبين، الذين يراهم الأفضل في العالم، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "صلاح كان ممتازًا جدًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوب لعبه". وانتقل ميسي للحديث عن الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، قائلًا: "ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان بالملعب، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم".
محمد صلاح (2)

مفاجأة.. محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد

أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد حدد أهدافه من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريقه خلال الموسم القادم. وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان يسعى لضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفي حالة فشل التعاقد مع لاعب الريدز، سيكون المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال، هو هدف المدرب الفرنسي، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي تألق خلال الفترة الأخيرة.
محمد صلاح

الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.
يورجن كلوب

كلوب يكشف عن الفيديو الذي تسبب في بكائه

أكد يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أن الحديث عن عودة كرة القدم ليس أهم شيء في الوقت الحالي، جاء ذلك في حوار مع الموقع الرسمي لناديه، قائلًا:"أعتقد أن الجميع يعرف، كرة القدم ليست أهم شيء في العالم، الأمر واضح للجميع، لكن الطريقة الوحيدة لكي تعود كرة القدم في أقرب وقت، هو الالتزام الكامل، وشيئا فشيء سنستعيد حياتنا". وواصل كلوب، قائلًا: "بكيت حينما تلقيت مقطع فيديو لعاملين في إحدى المستشفيات وهم يغنوا نشيد "لن تسير وحدك أبدا"، إنه أمر استثنائي، فهؤلاء الناس لا يعملون فقط، ولكن لديهم روح طيبة أيضا".
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