الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

تحرير:علي الزيني ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢١ م

عصام الحضري

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".

وواصل حارس منتخب مصر السابق، قائلًا: "هي مبادرة ممتاز للغاية، وهدفها إيصال رسالة للجماهير مفادها أن العلاقة بين جميع اللاعبين والمدربين، وإدرات الأندية هي علاقة قوية ومميزة، بل وستظل باقية مدى الحياة". واختتم الحضري حديثه، قائلًا: "أي شخص قام بتحوير حديثي التليفزيوني بالفترة الأخيرة هو مجرد تحوير خاطئ