جامعة القاهرة: سلبية نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٤ م

معهد الأورام

أعلن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام و المتحدث باسم جامعة القاهرة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات واقعة إصابة 17 طبيبًا وممرضًا بفيروس كورونا المستجد في معهد الأورام التابع للجامعة، والتي تم الإعلان عنها مساء أول من أمس الجمعة. وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم، أنه تم اجراء 800 تحليل كورونا للعاملين بمعهد الأورام حتى الآن، موضحا أن المعهد الأورام يضم 600 من هيئة التمريض و750 طبيبا و2000 موظفا إداريًا مريضا



وأضاف علم الدين أن الخدمة داخل المعهد مستمرة بشكل يفوق المعتاد، منوهًا بأن الجامعة طلبت 1000 كاشف حرارة لمواجهة الفيروس.



وأكد المتحدث باسم جامعة القاهرة بأن نتائج التحليل الخاصة بجميع المرضى في معهد الأورام جاءت سلبية.