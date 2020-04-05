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الأردن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الت24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصحة الإماراتية: 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة". وتابعت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
فيروس- كورونا (8)

قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".
فيروس كورونا

وزير الصحة التركي: 500 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا، لافتًا أن معظم الإصابات بوباء كورونا سجلت في مدينة إسطنبول، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين في تركيا إلى 23 ألفا و934 وفقا لموقع سكاي نيوز. وفي 10 مارس الماضي، أعلنت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص قالت إنه حمل الإصابة معه من أوروبا.
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
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كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
فيروس- كورونا (7)

«بسبب كورونا».. عزل محافظة كاملة في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا. وأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله: إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا. كانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
فيروس- كورونا (5)

الأردن يفرض حظرا للتجوال لمواجهة تفشي كورونا

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد العضايلة، عن أمر الدفاع "رقم 2" والمتضمن حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن كل من يخالف الأمر ييعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
فيروس- كورونا (6)

الأردن: أداء صلاة الجمعة ظهرا في المنازل

تقيم الأردن، صلاة وخطبة الجمعة يوم غد، في مسجد الملك الحسين بن طلال فقط، وسيقتصر حضورها على من تصح به صلاة الجمعة من أبناء الخدمات الطبية الملكية، وذلك من أجل تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية، وبهدف حفظ النفس الإنسانية في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن صلاة الجمعة ستبث عبر شاشات التلفزة خطبة جمعة واحدة، على أن يصليها الناس ظهرا 4 ركعات في منازلهم، وأن يحرصوا على أدائها جماعة.
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