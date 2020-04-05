الأردن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م

كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الت24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران