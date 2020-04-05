قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م

أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".

وتعد الإصابات المسجلة اليوم الأحد في قطر الأعلى في يوم واحد، بعد أن أعلنت عن 279 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1604.كما أشارت الصحة القطرية إلى أن المواطن القطري الذي توفي يبلغ من العمر 88 عاما وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4.وأوضحت الوزارة أن 14 مصابا

وتعد الإصابات المسجلة اليوم الأحد في قطر الأعلى في يوم واحد، بعد أن أعلنت عن 279 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1604.

كما أشارت الصحة القطرية إلى أن المواطن القطري الذي توفي يبلغ من العمر 88 عاما وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4.

وأوضحت الوزارة أن 14 مصابا تعافوا من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المتعافية في قطر 123 حالة.



