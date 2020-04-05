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قطر تسجل 279 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٠ م
كورونا
كورونا
أفادت وزارة الصحة القطرية اليوم الأحد، بأنها سجلت 279 إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب "روسيا اليوم".
وتعد الإصابات المسجلة اليوم الأحد في قطر الأعلى في يوم واحد، بعد أن أعلنت عن 279 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 1604.كما أشارت الصحة القطرية إلى أن المواطن القطري الذي توفي يبلغ من العمر 88 عاما وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4.وأوضحت الوزارة أن 14 مصابا
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الصحة الإماراتية: 294 إصابة جديدة من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، عن تسجيل 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى أن المصابين يحملون جنسيات مختلفة، بحسب "روسيا اليوم". وأشارت الوزارة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1798 حالة". وتابعت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
فيروس- كورونا (3)

الأردن يعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الت24 الماضية، بحسب "روسيا اليوم".
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وزير الصحة التركي: 500 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في بلاده بلغت أكثر من 500، بينما وصل عدد الإصابات إلى نحو 24 ألفا، لافتًا أن معظم الإصابات بوباء كورونا سجلت في مدينة إسطنبول، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين في تركيا إلى 23 ألفا و934 وفقا لموقع سكاي نيوز. وفي 10 مارس الماضي، أعلنت تركيا أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص قالت إنه حمل الإصابة معه من أوروبا.
كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في الأردن لـ323 حالة

أعلن وزير الصحة الأردنية، سعد جابر، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 323 حالة. وأضاف جابر، في تصريحات صحفيه مساء اليوم، أن الوزارة سجلت 16 حالة شفاء، غادرت مستشفيات العزل اليوم، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأعلنت الحكومة الأردنية، حظر التجول قبل أسبوعين، بعد أن أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قانون الطوارئ، الذي منح رئيس الوزراء، عمر الرزاز، سلطات كبيرة تقيد حركة المواطنين.
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??كورونا في الكويت

«خلال 24 ساعة».. 601 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت إيطاليا اليوم الإثنين، عن وفاة 601 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية في أنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6077. كانت السلطات الإيطالية، قد أعلنت أمس، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات. وأضاف رئيس الحكومة: "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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مبدئيا.. نتائج فحص أنجيلا ميركل الخاص بكورونا سلبية

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت، إذ قال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرج، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، إن نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية»، لافتًا إلى أن المستشارة الألمانية وبالرغم من ذلك، ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات طبية جديدة للتأكد من النتيجة التي أظهرت مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
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قناة السويس: إجراءات خاصة بعد الإبلاغ عن سفينة بها 65 مصاب كورونا

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات له، اليوم الإثنين، نجاح عبور سفينة الركاب الإيطالية COSTA DIADEMA، قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، وذلك في رحلتها القادمة من الإمارات والمتجهة إلى إيطاليا بعد إجراء ترتيبات خاصة لدخولها القناة وإرشادها عن بعد، من خلال طاقم إرشاد على قاطرتين مصاحبتين والتنسيق الكامل مع مكاتب الحركة ومحطات مراقبة الملاحة في سابقة هى الأولى من نوعها في تاريخ القناة.
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«خلال 24 ساعة».. 360 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطاليةاليوم الأحد، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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