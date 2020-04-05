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سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م
مولود
مولود
أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.
وأضاف النجار، أنه بعد اكتشاف إصابة الأم بالفيروس تم عزلها بمستشفى إسنا قبل ولادتها بحوالي ذ0 أيام، وبعد تلقيها الرعاية الطبية تحولت النتيجة من إيجابية إلى سلبية.
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جامعة القاهرة: سلبية نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام

أعلن الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام و المتحدث باسم جامعة القاهرة، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات واقعة إصابة 17 طبيبًا وممرضًا بفيروس كورونا المستجد في معهد الأورام التابع للجامعة، والتي تم الإعلان عنها مساء أول من أمس الجمعة. وقال علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة" اليوم، أنه تم اجراء 800 تحليل كورونا للعاملين بمعهد الأورام حتى الآن، موضحا أن المعهد الأورام يضم 600 من هيئة التمريض و750 طبيبا و2000 موظفا إداريًا مريضا
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الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
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الكهرباء: إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم إلغاء نظام الممارسة واستبداله بتركيب العدادات الكودية لحين تقنين أوضاع المباني المخالفة. وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن مجلس الوزراء وافق على تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة منذ فترة.
اجتماع-هيئة-كبار-العلماء-فى-الازهر

ما حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء؟

أكدت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، حرمانية الاحتكار واستغلال حاجات الناس في الأزمات والشدائد، على خلفية أزمة كورونا المستجد. وكتب الأزهر الشريف، على حسابه الرسمي عبر موقع "فيس بوك": "حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث، الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أو منفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها، والاحتكار محرم شرعًا؛ لقوله: لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا و103 إصابات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.
كورونا

إيطاليا تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ أسبوعين

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل 525 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذه تعد أقل حصيلة يومية للوفيات في إيطاليا منذ ما يقرب من أسبوعين أو أكثر. وأكدت وكالة الحماية المدنية، أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 15887 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 128948، وهذا يعني أن عدد الإصابات الجديدة اليوم أقل من عدد إصابات أمس السبت، مؤكدة تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم الثاني على التوالي.
ميدان-العتبة

العاصمة تكافح كورونا..حملة إخلاء وتعقيم بجراج العتبة

شنت محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، حملة لإخلاء محيط منطقة جراج العتبة، ومنطقة المسارح ومدخل ومخرج مترو العتبة، من جميع الباعة الجائلين المتواجدين هناك، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأكدت خالد عبد العال محافظة القاهرة في بيان له، أنه تم تطهير وتعقيم محيط تلك المناطق بالكامل، للوقاية من الفيروس، مشددا على ضرورة استمرار وتكثيف الحملات اليومية، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، للتطهير والتعقيم، تجنبا لانتقال العدوى.
بريطانيا - كورونا

تعافي امرأة إسبانية عمرها 100 عام من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، خروج امرأة تبلغ من العمر مئة عام، من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد المسبب "كوفيد 19". وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على تويتر: "لدينا فرحة كبيرة اليوم، لقد خرجت من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز أول مريضة كانت مصابة بفيروس كورونا، امرأة عمرها 100 عام". وكانت وزارة الصحة الإسبانية، قد أعلنت في بيان لها، أمس الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية.
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