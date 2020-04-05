سلبية فحص فيروس كورونا لأول مولود من أم متعافية

تحرير:هالة صقر ٠٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤١ م

مولود

أكد الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض النساء والولادة، اليوم الأحد، أنه تم اجراء تحليل كورونا المستجد، لأول طفل مولود من أم متعافية من فيروس كورونا المستجد، وأثبتت التحاليل أن الطفل غير مصاب بالفيروس. وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن رحلة الأم مع الفيروس بدأت عندما عادت من رحلة العمرة، وظهرت عليها الأعراض نتيجة مخالطتها لحالة إيجابية، مشيرا إلى أنه تم اجراء فحص كورونا للأم وجائت النتائج إيجابية.

وأضاف النجار، أنه بعد اكتشاف إصابة الأم بالفيروس تم عزلها بمستشفى إسنا قبل ولادتها بحوالي ذ0 أيام، وبعد تلقيها الرعاية الطبية تحولت النتيجة من إيجابية إلى سلبية.